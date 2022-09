Scioperi 9 Settembre: orari e corse garantite, tutte le info utili

By

Scioperi ovunque. Preoccupazione diffusa tra i capitreno di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper, e Italo NTV. Lo sciopero è in programma oggi, venerdì 9 settembre, dalle ore 9.01 alle ore 16.59.

Una situazione molto preoccupante per chi utilizza i mezzi per motivi di lavoro e non solo. Ma scopriamo insieme tutte le informazioni utili su ciò che accadrà durante la giornata di oggi, 9 settembre.

Sciopero in tutta Italia

Uno sciopero nazionale dei trasporti, dovuto alla grande preoccupazione causata dalla situazione difficile in cui stiamo versando.

Macchinisti e capitreno non possono più stare in silenzio dinanzi a questa situazione e cercano di dare una svolta al tutto mediante uno stop.

Le diversi compagnie hanno dato la comunicazione dello sciopero e informato i viaggiatori onde evitare troppi disagi.

Lo sciopero portato avanti da Trenord

Trenord infatti informa che ci potranno essere variazioni e cancellazioni inerenti al servizio regionale, suburbano e al servizio aeroportuale.

Nello sciopero però non sono interessate tutte le fasce orarie di garanzie, solo per il servizio aeroportuale sono previsti degli autobus in sostituzione tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Tutti gli ulteriori aggiornamenti saranno presenti sul sito trenord.it.

Lo sciopero di Trenitalia

Trenitalia ha avvisato che molti treni potranno subire delle cancellazioni. A causa della agitazione dei tanti sindacati, il servizio di trasporto potrà vedere delle variazioni anche al termine dello sciopero stesso.

Nel caso in cui un viaggiatore abbia acquistato un biglietto e la tratta in questione fosse stata cancellata, è possibile richiedere il rimborso a partire dalle 24 ore successive allo sciopero. Il termine per poter chiedere il rimborso è entro i 12 mesi.

Tutte le informazioni riguardanti i treni appartenenti al gruppo di Trenitalia, saranno disponibili sul sito ufficiale.

Lo sciopero di Italo treni

Infine, la società di trasporti Italo treni, onde evitare disagi, ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei treni garantiti.

Insomma nonostante siano previsti gli scioperi, le compagnie di trasporti hanno deciso di non creare troppi problemi ai viaggiatori stessi.

Sui siti ufficiali sono presenti tutte le informazioni, anche perché non si ha la certezza che questo sia l’unico sciopero in previsione.

Probabilmente nei prossimi giorni potrebbero esserci ancora altre manifestazioni simili, dato che i disagi e le lamentele da parte dei sindacati non sembrano volersi arrestare.

L’opinione dei sindacati

I sindacati hanno deciso di prendere in mano questa situazione alquanto difficile organizzando varie manifestazioni e scioperi il cui scopo è quello di sottolineare il malcontento dei vari gestori.

“La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano sui treni un servizio alla collettività”.

E’ questa la situazione che cercano di risolvere o almeno di alleggerire il più possibile così che ben presto chiunque possa dirsi sicuro al 100% di viaggiare in treno.