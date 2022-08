Vincenza Cacace, la famosa letterina collega della Blasi: oggi stenterete a riconoscerla | FOTO

Era una delle letterine più amate. Stiamo parlando di Vincenza Cacace collega di Ilary Blasi ma meno fortunata di lei.

Vediamo insieme com’è diventata Vincenza Cacace, una delle letterine della trasmissione di Canale 5 che andava in onda diversi anni fa.

Chi è Vincenza Cacace

Mora, occhi scuri, fisico mozzafiato, Vincenza Cacace era una delle letterine più amate di Canale 5. Non tutti, però, la ricorderanno poiché, con lei, c’era una collega ben più famosa: Ilary Blasi.

Era il 1998 quando Vincenza Cacace fece il suo ingresso, per la prima volta, in televisione diventando una valletta per Paperissima. Successivamente, dal 1999 al 2001 è stata una Letterina per il programma televisivo Passaparola. Nel 2002, poi, diventò co-conduttrice de La Corrida. L’anno successivo, invece, le toccò il ruolo di valletta ad Eureka, su Rai 2, condotto da Claudio Lippi.

I più, però, la ricorderanno per aver ricoperto il ruolo di prima meteorina durante il Tg4 di Emilio Fede. Successivamente, le toccò la conduzione della rubrica chiamata Sipario. Diverse furono le sue apparizioni come modella.

L’accesso in televisione, probabilmente, le fu possibile grazie alla sua partecipazione a Miss Italia, dove conquistò nel 1997 il secondo posto. Il primo posto fu vinto da Claudia Trieste. Il titolo che si aggiudicò fu quello di Miss Televoto. Prima di allora aveva partecipato nel 1995 alla trasmissione di Canale 5 Bellissima.

Che fa oggi

Vincenza Cacace non si vede più in televisione perché, sin dal 2005 aveva deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo a causa della gravidanza del suo primo figlio.

Soltanto nel 2007 decise di tornare a condurre Sipario ma soltanto per pochi mesi. Dopo di alloro, la Cacace ha scelto di fare la moglie e la mamma a tempo pieno. La donna, infatti, si sposò con Giuseppe Pancaro, ex calciatore di squadre come Lazio e Milan. Le nozze si celebrarono a Massa Lubrense, il paese che le aveva dato i natali. Oggi i figli nati dalla coppia hanno 16 e 13 anni e si chiamano Riccardo e Virginia.

L’ultima apparizione della Cacace in televisione fu come concorrente nel programma televisivo Caduta Libera, condotto da Jerry Scotti. Una vera e propria toccata e fuga.

Oggi appare quasi irriconoscibile. Dopo aver superato i 43 anni, la Cacace ha scelto di farsi i capelli biondi e, probabilmente, di non ricorrere alla chirurgia estetica. Qualche segno del tempo si vede ma resta comunque una bellissima donna.