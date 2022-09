Cina: un violento terremoto lascia almeno 65 morti

Il terremoto ha colpito il Sichuan, un zona della Cina dove un terremoto nel 2008 ha ucciso quasi 90.000 persone.

Il terremoto che ha scosso la terra questo lunedì nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, ha lasciato una scia di cadaveri sotto le macerie. Le autorità hanno alzato a 65 il bilancio delle vittime martedì in una regione dove ogni scossa porta echi di un tragico passato: un brutale terremoto nel Sichuan ha ucciso quasi 90mila persone nel 2008 (tra morti e dispersi presunti morti).

Inoltre, secondo i media ufficiali cinesi, quasi 250 persone sono rimaste ferite, 56 delle quali gravemente e 12 restano disperse. Il movimento tellurico, che ha raggiunto 6,8 della scala Richter, è stato avvertito lunedì mattina in diversi punti di una grande provincia —con un’area un po’ più piccola della Spagna e 81 milioni di abitanti— e le sue scosse di assestamento, fino a una dozzina di minore intensità, sono stati ancora percepiti questo martedì. La provincia non ha subito un terremoto di questa intensità dal 2017, quando un altro terremoto di magnitudo 6,5 ha causato la morte di almeno 19 persone.

L’epicentro della scossa di questo lunedì è stato localizzato nella cittadina di Monxi, nella prefettura autonoma tibetana di Ganzi, un’area remota alle pendici di una spettacolare area montuosa striata di ghiacciai e coronata dal Gongga, una vetta che raggiunge i 7.556 metri di altitudine. altitudine.

Secondo la China Central Television (CCTV), più di 200 persone sono rimaste intrappolate nel parco nazionale del ghiacciaio. Ma le vibrazioni della terra si sono fatte sentire anche nella capitale della provincia del Sichuan, Chengdu, dove i suoi 21 milioni di cittadini sono rigorosamente confinati nelle loro case per frenare un focolaio di coronavirus.

La tensione causata dalla politica zero covid e dai lockdown delle grandi città vissuti in questi mesi in Cina è arrivata a un livello tale che alcuni residenti, preoccupati per il conflitto legale che potrebbe nascere tra le due emergenze, si sono chiesti se per loro sarebbe possibile lasciare le loro case nel caso il terremoto si intensifichi, secondo The Beijing News.

Un legale interpellato dai suddetti media ha assicurato che, sebbene secondo la Legge sulla prevenzione e cura delle malattie infettive le persone debbano attenersi alle misure di controllo, in un’emergenza come un terremoto i precetti di legge non dovrebbero essere presi rigidamente, ma posti prima di tutto la vita delle persone.

Dopo lo scuotimento, lunedì le autorità della contea hanno inviato 560 vigili del fuoco nella contea di Luding, dove si trovavano l’epicentro e le aree più colpite. Le autorità del Sichuan hanno inviato un ulteriore contingente di 6.500 persone composto da squadre di emergenza e soccorso, polizia, membri dell’Esercito popolare di liberazione, personale medico e infermieristico. I servizi di emergenza dislocati nell’area di Luding hanno controllato 501 punti a rischio.

In totale, più di 50.000 residenti colpiti hanno dovuto essere ricollocati, secondo il Global Times, che racconta come vengono effettuati i soccorsi con l’aiuto di droni e satelliti attivati ​​dalla China National Space Administration. Un esperto di terremoti citato qui ha spiegato che, poiché il terremoto ha avuto luogo in un’area ricca di alte montagne, pendii scoscesi, valli profonde e canyon, è probabile che provochi frane e frane.

E ha avvertito che questi disastri secondari potrebbero durare per anni, poiché il terremoto potrebbe aver allentato le formazioni rocciose. Martedì mattina, quasi 22.000 famiglie hanno riacquistato la normale alimentazione.