Il Milan sfida il Salisburgo per iniziare al meglio il girone!

Inizia la nuova stagione di Champions League anche per il Milan di Stefano Pioli che stasera è atteso all’esordio stagionale in Europa contro gli austriaci del Salisburgo che, soprattutto in casa, hanno sempre dimostrato di essere molto pericolosi



Dopo il grande successo nel derby di Milano il Milan è pronto a riprendersi anche l’Europa in un girone in cui lotterà per il primo posto con il Chelsea di Thomas Tuchel.

Dopo essere tornato grande in Italia il Milan prova ad affermarsi anche in Champions League, competizione da sempre cara ai colori rossoneri che hanno alzato il trofeo più prestigioso d’Europa per ben 7 volte nella loro storia.

Il girone sembra onestamente alla portata e i rossoneri hanno l’obiettivo di passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale per poi giocarsi le proprie chance sperando in un sorteggio favorevole.

Milan, contro il Salisburgo è vietato sbagliare!

I rossoneri hanno il dovere di iniziare bene il girone in un match che per quanto difficile sembra decisamente alla portata dei rossoneri.

Per la squadra di Pioli saranno fondamentali i primi minuti in cui i padroni di casa proveranno a partire forte spinti dal calore del proprio pubblico.

Solito 4-2-3-1 per il Milan con il fenomenale Mike Maignan in porta difeso da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, Tonali e Bennacer agiranno in cabina di regia con Saelemaekers, De Ketelaere e Leao a sostegno di Olivier Giroud.

Dopo la straordinaria prestazione offerta contro l’Inter il Milan si affida ancora una volta al talento cristallino di Rafael Leao, il portoghese è il vero uomo in più dei rossoneri ed anche in Champions League è chiamato al definitivo salto di qualità.

Rimandato ancora una volta l’esordio da titolare per Divock Origi che sta ancora recuperando dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le prime partite di campionato.

Il Milan affronta stasera il Salisburgo per la terza volta nella sua storia, entrambi i precedenti sorridono al club Campione d’Italia che ha vinto sia l’andata che il ritorno nella sfida dei gironi nella stagione 1994/1995.

La Red Bull Arena è pronta ad ospitare una super sfida con il Milan chiamato a dare continuità al buon inizio di campionato nella speranza di ottenere dubito una vittoria che metterebbe in discesa la qualificazione agli ottavi di finale.

Per i rossoneri stasera è assolutamente vietato sbagliare l’approccio alla partita con il Salisburgo che proverà subito ad aggredire alto in uscita.