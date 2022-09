Il Bologna esonera Mihajlovic, salta la prima panchina di Serie A!

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro lo Spezia la dirigenza del Bologna ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic che dunque saluta l’Emilia Romagna dopo 3 anni e mezzo in cui ha scoperto tanti giovani e ottenuto successi importanti



Dopo tre buonissime stagioni finisce l’avventura di Sinisa Mihajlovic alla guida del Bologna, per il serbo è stato fatale il brutto inizio di campionato con appena 3 punti conquistati in 5 partite.

La notizia era nell’aria ed i rossoblù hanno deciso di esonerare un allenatore che negli ultimi anni ha dato grande dimostrazione delle proprie abilità facendo giocare bene la squadra e scoprendo giovani talenti dal settore giovanile.

Arriva dopo cinque turni di campionato dunque il primo esonero stagionale di questa Serie A, ora vedremo chi sarà il sostituto del serbo con Roberto De Zerbi e Claudio Ranieri che sembrano i nomi più probabili.

Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic

Pur combattendo la brutta malattia che lo aveva colpito Sinisa Mihajlovic si è dimostrato sempre un grande professionista e ,soprattutto, un allenatore in grado di portare a casa i risultati richiesti dalla propria società.

In queste tre stagioni l’allenatore serbo è sempre riuscito a salvare il Bologna con largo anticipo togliendosi anche la soddisfazione di vincere partite di cartello contro Inter, Juventus e Milan.





Mihajlovic paga un inizio di campionato molto difficile dove la sua ex squadra è riuscita a conquistare appena 3 punti in 5 partite collocandosi in piena lotta per la salvezza.

In questi tre anni Sinisa era riuscito a guadagnarsi l’affetto e la stima di giocatori e tifosi che durante il periodo di malattia hanno sostenuto il serbo aiutandolo a combattere in ospedale.

Joey Saputo ha commentato con amarezza la decisione presa definendola la più complicata e difficile della sua carriera ma che a questo punto della stagione era diventata inevitabile.

Ora per la società emiliana è tempo di voltare pagina e scegliere un sostituto esperto ed in grado di portare il Bologna a disputare un grande campionato.

Il nome più caldo al momento è quello di Roberto De Zerbi ma l’ex tecnico del Sassuolo non è facile da convincere e la dirigenza rossoblu potrebbe decidere di affidare la panchina a Claudio Ranieri che ha voglia di mettersi in discussione ancora una volta in una piazza nuova ed affascinante come Bologna.

In queste ore ci sono stati contatti anche con Thiago Motta e Leonardo Semplici che però al momento sembrano alternative più lontane.