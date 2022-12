“È una femminuccia”, festa a Monaco: ecco per chi è in arrivo la cicogna

By

Charlene di Monaco, liete notizie per la famiglia Grimaldi: è in arrivo la cicogna per loro. Presto una nuova femminuccia a corte.

La corte dei Grimaldi si tinge di rosa, sta per arrivare una femminuccia. Charlene di Monaco al settimo cielo. Ecco chi presto diventerà mamma.

Charlene di Monaco e il Principato al settimo cielo: arriva la cicogna

Dopo un periodo complicato, per il Principato di Monaco torna finalmente il sole. La famiglia Grimaldi può tirare un sospiro di sollievo, persino il cuore dei sudditi torna a riempirsi di gioia, arriva la lieta notizia che rallegra tutti: lei è dolce attesa e una femminuccia arriverà presto a palazzo reale!

Da mesi si parla della Royal Family monegasca, tra le famiglie reali più chiacchierate, insieme a quella dei Windsor, protagonista del royal gossip. Se fino ad ora Charlene è stata la star indiscussa di pettegolezzi, insieme al marito Alberto, oggi si parla di un’altra famosa coppia reale monegasca.

Da un po’ di tempo, la sudafricana pare aver ritrovato il sorriso. Anche con Alberto le cose sembrano procedere alla grande. I due si sono mostrati proprio di recente in pubblico e sembravano affiatati più che mai. Si è parlato addirittura di una quarta gravidanza per la principessa che al momento non è stata però ancora confermata.

La bella news arriva invece per un’altra coppia della Royal Family monegasca: loro presto genitori! Lei non vede l’ora di diventare mamma.

Presto mamma, gioia a corte: arriva la principessina

Fantastiche notizie per la famiglia Grimaldi, lei è in dolce attesa e presto la cicogna porterà a corte una principessina! Protagonista del lieto evento non è Charlene di Monaco bensì Marie Chevallier, la moglie di Louis Ducruet, figlio della principessa Stéphanie!

Dunque, la sorella di Alberto II si prepara per diventare nonna. La coppia bellissima della Royal Family più chiacchierata del momento, è convolata a nozze due anni fa, nel 2019 e solo di recente ha fatto il lieto annuncio.

Il 23 novembre, gli innamorati hanno ufficialmente condiviso con i loro sudditi la gioia più grande: presto saranno genitori. E solo qualche ora fa, è stato svelato anche il sesso del futuro bebè, una meravigliosa principessina.

Il nipote di Grace Kelly che ha da poco compiuto trent’anni, è innamorato pazzo della sua bellissima moglie, Marie Chevallier. Per annunciare il lieto evento, i 3 hanno pubblicato sul loro profilo Instagram una foto davvero tenerissima nella quale si vede la coppia insieme al loro cagnolino, Pancake, che per l’occasione speciale indossa una maglietta con su scritto “Presto sarò un fratello maggiore”.

E’ questo il primo figlio per la coppia che da tempo non desiderava altro che allargare la famiglia. Stéphanie di Monaco è al settimo cielo. La cognata di Charlene si ritrova dunque a diventare nonna a 57 anni e non potrebbe ricevere in questo momento delicato della sua vita una notizia più bella.

Il fatto poi che si tratti di una femminuccia, una principessina, rende il tutto ancora più fantastico. La coppia, sempre attraverso il loro profilo Instagram, ha voluto condividere anche il gender reveal del futuro nascituro. In un’immagine che potete vedere poco più in basso, ci sono Louis e Marie con Pancake.

Lei, bellissima con un abitino corto, tiene in mano insieme al marito, una serie di palloncini rosa che annunciano al mondo la futura bebè e quindi una principessa. Marito e moglie solo tra le coppie più social della Royal Family monegasca.

I due condividono tutto con i loro seguitori e anche un evento del genere, così bello, hanno deciso di mostrarlo al pubblico e sui social perché, lo sappiamo, la felicità è doppia quando è condivisa.

Al gender reveal presenti tanti personaggi famosi come Stéphanie, ovviamente, la mamma e di lui e futura nonna e Camille Gottlieb, sua figlia e sorella del futuro papà. Assente invece Pauline, fuori per impegni di lavoro.