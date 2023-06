Ciliegie strapiene di pesticidi, non basta l’acqua per eliminarli: come disinfettarle

Scopriamo come rendere un prodotto sicuro a tavola come le ciliegie strapiene di pesticidi. L’acqua non basta a sbarazzarsi di residui tossici che sono presenti su questo frutto amatissimo. Ecco le tecniche che dovresti utilizzare.

Ciliegie strapiene di pesticidi? Ecco come fare per consumare questo frutto in completa sicurezza. Non basta solo lavarle con l’acqua. Scopriamo le tecniche più idonee per disinfettarle.

Ciliegie, il frutto più gustoso dell’estate

Con l’arrivo dell’estate, arrivano sulle nostre tavole anche frutti gustosi, freschi e salutari a cui è impossibile rinunciare, come le ciliegie. Quanto sono gustose e saporite? È vero quel che si dice, che una tira l’altra: hanno un sapore così delizioso che smettere di mangiarle è praticamente impossibile.

Non sono solo il frutto dell’estate, le ciliegie, ma anche della salute. Sebbene siano ricche di zuccheri semplici, la loro densità calorica è piuttosto moderata: 100 grammi apportano solo 60 calorie. Le ciliegie sono costituite all’80% da acqua e pertanto possiamo affermare che hanno importanti proprietà depurative e diuretiche.

Ricche poi di fibre, favoriscono il corretto transito intestinale. Da non sottovalutare nemmeno la loro densità nutrizionale. Le ciliegie sono un’ottima fonte di vitamine e sali minerali come magnesio e potassio. Insomma, sono davvero il frutto della salute.

Eppure, e non tutti lo sanno, le ciliegie sono tra i frutti più contaminati al mondo a causa dell’utilizzo di pesticidi. La varietà più pericolosa è quella spagnola che è presente anche nei nostri supermercati. I pesticidi vengono utilizzati per rendere perfetto un frutto, per conferire un colore lucente, un sapore migliore e per evitare infestazioni e malattie.

Ovviamente, ingerire alimenti con pesticidi è deleterio e dannoso per il nostro organismo. Come poter dunque consumare in tranquillità ciliegie strapiene di pesticidi senza provocare danni al nostro corpo? Ti diciamo solo che non basta lavarle con l’acqua. Ecco come sbarazzarsi definitivamente dei residui chimici presenti.

Come rendere sicure a tavola le ciliegie strapiene di pesticidi

La maggior parte dei frutti che dall’estero arrivano in Italia, sono purtroppo poco sicuri per la nostra salute. Le ciliegie, insieme a pesche, kiwi e albicocche, sono tra quelle più contaminate da pesticidi.

Tra i Paesi che più utilizzano prodotti fitosanitari pericolosi ci sono Spagna e Francia: attenzione dunque sempre a quale varietà portiamo sulle nostre tavole.

Il consiglio più importante di cui fare tesoro è questo: mai consumare le ciliegie – salvo che non siano davvero biologiche – senza averle prima lavate. Per eliminare però davvero i residui chimici e tossici da esse, lavarle semplicemente sotto l’acqua non è sufficiente.

Oggi ti sveliamo alcune tecniche che ti permetteranno di poter consumare senza pensieri le ciliegie che tanto ami. La prima soluzione che ti proponiamo è questa: immergi le tue ciliegie in una bacinella contenente acqua e aceto.

Prendi un contenitore capiente, riempilo di acqua e aggiungi una tazza di aceto di vino o di mele. Lascia i tuoi frutti in ammollo per 15 minuti e poi risciacqua con acqua fredda. Così facendo ti sbarazzerai definitivamente dei pesticidi.

Altra tecnica che puoi utilizzare: bicarbonato di sodio e acqua. Sempre in una bacinella capiente, aggiungi tanta acqua – nella quantità idonea a coprire le ciliegie – e unisci 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Lascia le ciliegie in ammollo per 15 minuti e procedi con il risciacquo.

Gli ingredienti che ti abbiamo menzionato, aceto e bicarbonato, sono davvero efficaci per eliminare i pesticidi dalle ciliegie e da ogni altro frutto. Sono prodotti naturalmente disinfettanti e antibatterici.

Perché invece sciacquare semplicemente le ciliegie sotto l’acqua non è una pratica sicura? Ecco la risposta. La buccia delle ciliegie è irregolare, dura e rugosa. Essa è dunque in grado di trattenere sostanze chimiche che sono pericolose per il nostro organismo se ingerite in grandi quantità.

Inoltre, esistono alcuni pesticidi, quelli più utilizzati da chi non pratica un’agricoltura biologica, che sono resistenti all’acqua. Ecco dunque perché un semplice lavaggio non è sufficiente.

Con le tecniche che ti abbiamo suggerito però, puoi stare tranquillo: aceto e bicarbonato disinfetteranno le tue ciliegie strapiene di pesticidi. Solo così potrai consumare questo frutto in completa sicurezza.