Cicogna in arrivo a casa Rodriguez, finalmente la conferma: presto in 4 | FOTO

Finalmente la notizia tanto attesa in casa Rodriguez sembra essere arrivata. I fan sono già in delirio. Vediamo di cosa si tratta.

Reduci da una vacanza in Sardegna, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sarebbero pronti a dare una grande notizia ai fan.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più innamorati

Il trentenne Ignazio Moser e la trentaduenne Cecilia Rodriguez hanno da poco fatto festsa. Lo scorso 14 luglio, infatti, i due hanno festeggiato il compleanno di lui in Puglia, nella Masseria Corsano, nel corso di tre giorni di festeggiamenti. A fargli compagnia ben 70 amici. il compleanno è stato una festa simbolica per Moser il quale ha considerato l’arrivo dei trent’anni come il passaggio all’età adulta.

La coppia si conobbe nel 2017. La Rodriguez, all’epoca era impegnata, ma entrò lo stesso nella casa del Grande Fratello Vip dove scoccò la scintilla con lui. Da allora, non si sono più lasciati a parte una breve crisi. Attualmente, convivono insieme ai loro due cani Aspirina ed Ercolino.

La famiglia si allarga?

L’ex ciclista sembrerebbe essere pronto a mettere su famiglia con la sua Cechu Rodriguez. Il ragazzo, che oggi non è più un ciclista ma un imprenditore e presentatore, al settimanale Chi si è detto pronto a mettere la testa a posto. Ha raccontato anche di essersi trovato, cinque anni fa, catapultato nel grande circo che è il mondo dello spettacolo, senza sapere nemmeno di preciso che lavoro facesse.

Del resto, ripercorrere la scia di suo padre, un grande ciclista, sarebbe stata troppo dura per lui. Quindi decise di partecipare al Grande Fratello e galeotta gli fu quell’esperienza. A fare da Cupido, all’epoca, ci fu quella che era la conduttrice del Gf Vip, Ilary Blasi. E seppure i due hanno avuto un momento di crisi, adesso sembrano essere più forti che mai. Del resto, hanno 6 mililoni di seguaci su Instagram in due.

La coppia sa che deve lavorare sodo per poter mantenere il tenore di vita che fa oggi e intende farlo insieme. In questi giorni, però, è uscita una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per Moser: i suoi genitori, Francesco Moser e Carla Merz, dopo 41 anni di matrimonio si sono divorziati.

Forse è proprio per questo motivo che Moser si è detto pronto a mettere su famiglia, con tanto di bebè. Ad ottobre, i due festeggeranno i 5 anni di relazione e non è detto che non ci sia una sorpresa già in cantiere per i fan.