Cicogna in arrivo a casa Rodriguez? Ecco lo scatto che insinua il dubbio

Casa Rodriguez, arriva forse la cicogna nella famosa famiglia argentina? Lo scatto che fa sorgere il dubbio fa il giro del web. Fan increduli e contentissimi.

In arrivo forse liete notizie per la famiglia Rodriguez? Lei potrebbe essere in dolce attesa. Lo scatto fa parlare il web e infiamma i social.

Cicogna in arrivo per la famiglia Rodriguez?

La famiglia più famosa d’Italia e dell’Argentina, quella dei Rodriguez, torna a far parlare di sé. Sono ormai tanti anni che i tre fratelli, Cecilia, Belen e Jeremias, fanno parte del mondo dello spettacolo italiano.

In realtà, la conduttrice argentina, moglie di Stefano De Martino, è stata colei che ha introdotto nel suo stesso ambiente anche i suoi fratelli e più recentemente pure il papà. Solo qualche mese fa Gustavo Rodriguez, il capofamiglia del famoso “clan argentino”, ha preso parte insieme al figlio al reality condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi.

Da allora sono accadute un po’ di cose. Cecilia e Ignazio si amano ancora alla follia. Stefano e Belen sono ritornati insieme e Jeremias è felice più che mai accanto alla sua Deborah.

Proprio per uno dei componenti di casa Rodriguez arriva un’indiscrezione che fa sognare i fan: cicogna in arrivo per un membro della famiglia più conosciuta d’Italia? Lo scatto fa mormorare il web.

La foto del pancino sospetto fa il giro del web

L’indiscrezione è stata lanciata: lei potrebbe essere in dolce attesa. Stiamo parlando della bellissima Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen che fa coppia fissa con Ignazio Moser da ormai un po’ di anni, ha sempre fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale.

In passato, come ricorderete sicuramente, è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Tuttavia, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nel bunker di Cinecittà il suo cuore è stato rubato dallo sportivo e oggi influencer Ignazio Moser.

Da quando entrambi hanno concluso la loro esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, non si sono più lasciati. Immediata la convivenza. C’è aria di amore, ancora tra di loro, dopo anni.

Sebbene come tutti abbiano vissuto dei momenti di crisi e degli alti e bassi, il loro sentimento procede a gonfie vele. La Rodriguez Junior non ha mai tenuto nascosto il suo istinto materno.

Zia amorevole e premurosa, tratta i figli della sorella Belen come se fossero i suoi. Eppure, da uno scatto che ha fatto il giro del web, sembra proprio che potrebbe diventare presto anche lei mamma.

Nella foto che vi mostriamo poco sotto, si vedono Cecilia e Ignazio, belli più che mai, durante il red carpet di un importante evento. Lui indossa uno smoking semplice mentre lei è bellissima in un abito nero abbinato a quello del compagno.

Dress lungo e con uno spacco laterale, l’abito mette in evidenza le sue forme arrotondate e in particolare, sebbene non sia aderente, fascia alla perfezione il ventre che pare essere rotondo: il pancino è in bella vista ma si tratta davvero di una gravidanza?

Sorgono domande: Cecilia ha messo solo su qualche chilo? Oppure è l’inquadratura che la fa sembrare in dolce attesa? Per il momento, sebbene i rumors si siano scatenati sui social e sul web, la diretta interessata non ha proferito parola a riguardo.

Già in passato sono circolate voci di una presunta gravidanza smentite però poi tutte a tempo debito. Per ora però, Cecilia e Ignazio non hanno negato né confermato la notizia. Se la cicogna dovesse davvero arrivare per loro, entrambi sarebbero al settimo cielo così come anche i fan della coppia che vorrebbero vederli diventare presto genitori.

Anche zia Belen sarebbe contentissima: i suoi figli avrebbero così un cuginetto o una cuginetta, da crescere e coccolare.