Migranti: 76 sbarchi a Lampedusa, oltre 300 persone sull’isola

Al momento, nell’hotspot di Lampedusa si contano 300 persone.

Non si fermano gli sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. La notte scorsa altre 76 persone sono state intercettate e salvate dalla Guardia di Finanza nelle acque antistanti l’isola.

A bordo della prima imbarcazione intercettata viaggiavano 18 persone, tutte di origine tunisina. Tra loro 4 e 5 minori. Qualche ora dopo – intorno alle 2 di notte – i militari hanno fermato 58 migranti nei pressi del molo commerciale. Tra loro 3 minori. I migranti erano riusciti, grazie a una piccola imbarcazione, che è stata poi sottoposta a sequestro, a raggiungere l’isola.

Dopo i primi controlli di routine da parte del personale sanitario preposto, sono stati consegnati agli operatori dell’hotspot di contrada Imbriacola. Al momento si contano sull’isola 300 persone. Nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, erano giunte a Lampedusa altri 238 migranti.

Nelle acque del Mediterraneo centrale ci sarebbero 3 piccole imbarcazioni, con a bordo 124 persone, che attendono di essere messe in salvo. A lanciare l’allarme è stato l’equipaggio del veliero Nadir dell’ong tedesca Resqship, che sta cercando di fornire assistenza ai migranti. Tra i naufraghi ci sarebbero bambini piccoli e neonati.

ha denunciato l’organizzazione non governativa.

#Nadir is currently attending to 3 overcrowded boats with 124 people in #distress – children and babies exposed to the elements on the high seas. Without help from the relevant authorities, the #survivors will not be able to reach safety. We are calling for immediate rescue.

— RESQSHIP (@resqship_int) October 18, 2022