Caroline e Stéphanie di Monaco la incastrano: fuori il tremendo segreto di Charlene

Caroline e Stéphanie di Monaco scoprono tutto: alla luce il terribile segreto di Charlene. La principessa sudafricana incastrata così.

Charlene di Monaco è di nuovo la protagonista della stampa nazionale e internazionale. Tutti gli occhi sono su di lei: Caroline e Stéphanie escono allo scoperto e la umiliano così, pubblicamente.

Caroline e Stéphanie, le sorelle di Monaco incastrano la principessa sudafricana

Caroline e Stéphanie di Monaco sono tra le nobili più conosciute al mondo. Sorelle del principe Alberto, reggente del famoso Principato, sono rappresentanti importanti della monarchia monegasca.

Caroline, sebbene non sia reggente, ha da sempre coadiuvato il fratello Alberto nell’esercizio delle sue funzioni, seppur dietro le quinte, consigliandolo e sostenendolo anche in alcune delle sue decisioni politiche più importanti.

Stéphanie invece ha avuto un ruolo più marginale all’interno del palazzo. Rispetto ai suoi fratelli, ha cercato sempre di condurre una vita più semplice possibile e soprattutto lontano dalle regole esigenti, dai severi protocolli da rispettare e ruoli da interpretare.

Se è vero che le due sorelle hanno avuto in passato anche degli screzi che si sono però risolti tranquillamente e oggi vanno d’amore e d’accordo più che mai, entrambe hanno in comune una cosa: l’intolleranza verso Charlene, la moglie del fratello. Proprio la principessa sudafricana è entrata nel loro mirino: Caroline e Stéphanie hanno scoperto il terribile segreto della Wittstock.

Vieni a galla il segreto di Charlene

Charlene di Monaco, moglie di Alberto, non è mai andata d’accordo con le cognate reali, Caroline e Stéphanie, che hanno scoperto il suo torbido segreto. Di che cosa si tratta? Secondo una fonte vicina a palazzo reale, le sorelle del reggente monegasco sono convinte che Charlene stia imbrogliando Alberto imbambolandolo con i suoi problemi di salute che secondo le principesse sarebbero null’altro che pura invenzione.

Ebbene sì, questo è quello che pensano Caroline e Stéphanie di Monaco sul conto della cognata. Come sappiamo, gli ultimi due anni non sono stati belli per la principessa sudafricana che ha avuto problemi di salute che l’hanno fatta balzare agli onori della cronaca.

Il suo ricovero in un ospedale sudafricano prima e in una clinica svizzera per recuperare da un esaurimento psicofisico poi, l’hanno tenuta lontano dai doveri di corte ma anche dalla sua famiglia per tanto, troppo tempo.

Caroline e Stéphanie, nel periodo di lontananza della Wittstock, hanno dovuto fare le sue veci spalleggiando il fratello che si è ritrovato all’improvviso a gestire da solo non solo il Principato ma anche i suoi figli, Jacques e Gabriella.

Poi, ad un tratto, Charlene si riprende e fa ritorno a palazzo in grande stile. Le due sorelle sono convinte che la principessa sudafricana non sia mai stata davvero così male e che i problemi di salute che l’hanno portata ad ottenere l’attenzione mediatica di tutto il mondo, siano solo un’invenzione per attirare Alberto il quale, a causa sua, si sarebbe allontanato sempre di più dalla sua famiglia.

Scontri in famiglia: Alberto tra due fuochi

Fatto noto è che Carolina, Charlene e Stéphanie non sono mai andate particolarmente d’accordo. L’astio è cresciuto dopo il rientro di Charlene. Da quando la principessa è ritornata a palazzo reale, ha ripreso in mano non solo la sua vita privata ma pure quella di corte.

Lo sapete che cosa ha fatto? Ha allontanato i suoi gemellini dalle zie. Caroline, in particolare, è da sempre molto legata al piccolo di casa di Grimaldi ma a quanto pare, fa sapere una fonte vicina alla famiglia Grimaldi, Charlene ha deciso che il bimbo debba vedere il più poco possibile la famosa zia.

Insomma, la situazione è piuttosto delicata. Anche quando le tre cognate partecipano insieme ad eventi pubblici, si percepisce la distanza e la freddezza che c’è tra loro. A soffrirne è Alberto che si ritrova tra due fuochi, a fare da paciere tra le sorelle e la moglie.