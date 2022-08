“Ci ha lasciati”, terrore a Buckingham Palace: la notizia sconvolge i sudditi

Arrivano nuovi rumors preoccupanti in merito a un membro della famiglia reale molto amato dai sudditi britannici: proprio lei ha lasciato la dimora reale dove vive con la famiglia. Sarà vero?

Da anni ormai Kate Middleton e il Principe William sono i preferiti della Casa Reale inglese: il popolo li ama, loro sono i futuri eredi al trono e Kate è già nell’immaginario comune come la prossima Regina.

Ora, però, sta girando la voce che tra i due le acque siano un po’ tempestose, o almeno è quello che dicono gli ultimi rumors diffusi online. Sarà vero? I fan della coppia sono infuriati. Vediamo cosa si dice sulla Duchessa di Cambridge.

Kate Middleton ha abbandonato il Principe William? I rumors

Kate Middleton ormai 11 anni fa è diventata la consorte del Principe William, il futuro Re di Gran Bretagna, entrando subito nei cuori di tutto il popolo britannico.

Kate è perfetta per il ruolo da Regina: elegante, raffinata, gentile e regalo, soprattutto professionale per quanto riguarda i suoi doveri reali.

Ecco perché la notizia di qualche mese ha sconvolto tutti i sostenitori di William e Kate: si diceva, infatti, che Kate avesse abbandonato la casa coniugale, lasciando William perché tra i due era sorta una crisi di coppia.

Secondo il Daily Star, la notizia era stata diffusa dal sito francese Oh My Mag, che avrebbe insinuato una crisi molto intensa nella coppia di reali.

Questa notizia ha scatenato l’inferno sui social: in molti ci hanno creduto, puntando il dito contro Kate cercando motivazioni in ogni dove. Altri, invece, si sono subito schierati con la coppia reale, affermando che non era possibile in nessun modo una cosa del genere.

L’estate di Kate e William

Tuttavia, Kate e William si mostrano ancora felicemente insieme… ma diamo uno sguardo più approfondito alla loro estate 2022. Come se la passano i reali durante le vacanze?

La coppia reale insieme a George, Charlotte e Louis trascorrerà 10 settimane all’Adelaide Cottage a Windsor, a pochi passi dalla tenuta della Regina Elisabetta II che è già lì per l’estate.

Ma come farà Kate a intrattenere i suoi tre pargoli durante tutto questo tempo? Sappiamo che, di certo, i Reali non si annoiano e William e Kate avranno sicuramente pensato a come far trascorrere il tempo ai loro bambini.

In primis, prima di Windsor William e Kate sicuramente hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo a Sandringham, la residenza di campagna dei Cambridge, che offre una diversa gamma di divertimenti.

Gite in barca a vela, pittura, giardinaggio e anche pasticci in cucina: ecco come trascorreranno le vacanze i piccoli reali, insieme ai loro genitori e forse anche insieme ai nonni Middleton, sempre molto disponibili a trascorrere del tempo con loro.

Poi, è la volta di Windsor dove i bambini potranno trascorrere molto tempo in campagna, anche insieme alla loro bisnonna Elisabetta II, che ha sempre piacere ad avere i piccoli di William intorno.

Non si hanno notizie su ulteriori spostamenti estivi per i Cambridge ma si sa, i reali sanno nascondere bene le loro novità.