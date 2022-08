Ci ha lasciati la costituzionalista Lorenza Carlassare

È morta all’età di 91 anni Lorenza Carlassare, la prima donna a ricoprire una cattedra di Diritto costituzionale in Italia.

La Carlassare era nata il 1° aprile del 1931 a Padova. La giurista si è laureata con lode in giurisprudenza all’età di 21 anni, vincendo anche un assegno di ricerca. Era sposata con il professore di Diritto internazionale Giovanni Battaglini, scomparso nel 2005.

Lorenza Carlassare, una donna “libera e coraggiosa”

È stato quasi per caso (o per destino), come ha rivelato in un’intervista di qualche anno fa rilasciata dalla stessa Carlassare, che la giurista ha iniziato il suo percorso di studi grazie a una sua amica, e non senza difficoltà: “Non avrei potuto fare il magistrato” ha detto la Carlassare “per una legge fascista del 1919 che escludeva le donne”.

La Carlassare è stata Professoressa emerita di Diritto costituzionale all’Università di Padova. Ha insegnato anche alle Università di Verona e Ferrara. Ha scritto varie pubblicazioni di divulgazione scientifica e saggi per far conoscere e difendere la Costituzione italiana, e nel 2008 ha fondato la “Scuola di cultura costituzionale dell’Università di Padova”.

La costituzionalista è stata una solida sostenitrice delle battaglie femministe nella decada degli anni Settanta ed estrema difenditrice della Costituzione. Contraria alla riforma della Carta proposta da Renzi nel 2016. Nel 2014 è stata designata dal Movimento 5 stelle come possibile Presidente della Repubblica dopo Giorgio Napolitano.

Oggi, Lorenza Carlassare, la prima donna in Italia a vincere una cattedra di Diritto internazionale, è scomparsa.

I commenti dal mondo politico

Sono numerosi i commenti e i post di cordoglio pubblicati a seguito dell’addio di Lorenza Carlassare. Il leader del Pd Enrico Letta scrive su Twitter il suo messaggio per ricordare “la giurista che ha profondamente segnato il dibattito costituzionale”. Laura Boldrini, racconta la lotta di Carlassare contro i pregiudizi della sua epoca come una “fonte d’ispirazione per tutte le donne”.

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha scritto sulla “raffinata e rigorosa giurista” un post sui suoi profili social per esaltare i principi di “dignità, uguaglianza e solidarietà” che Lorenza Carlassare ha praticato durante tutta la sua carriera. Mentre il Ministro della cultura, Dario Franceschini ricorda il suo passato da allievo proprio della Costituzionalista quando studiava all’Università di Ferrara.

Infine, l’attuale Ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha ricordato con un lungo messaggio l’esempio e la passione di Carlassare riferendosi alla Professoressa universitaria come un punto di riferimento, “una colonna di quella straordinaria generazione di costituzionalisti che ci sono stati maestri”.