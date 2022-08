Wijnaldum va Ko, rottura della tibia destra per l’olandese!

Brutte notizie per la Roma di Jose Mourinho che a poche ore dal match casalingo contro la Cremonese perde Georginio Wijnaldum, l’olandese ha rimediato un brutto infortunio riportando la frattura della tibia destra che lo costringerà a stare fuori dal campo per molti mesi



Soltanto pochi minuti contro la Salernitana ed ora per Georginio Wijnaldum un lungo stop, il fotte centrocampista olandese non potrà sicuramente partecipare al prossimo mondiale in Qatar e probabilmente rientrerà in campo soltanto nel 2023, brutta tegola per la Roma che ora potrebbe tornare sul mercato.

Aveva scelto la Roma per rilanciare la propria carriera ma la fortuna ha deciso di voltargli le spalle, Wijnaldum si è fatto male in allenamento ed i primi esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura della tibia destra, infortunio serio che complica i piani del calciatore e quelli di Jose Mourinho.





Wijnaldum va KO, la Roma torna sul mercato?

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire il futuro del centrocampo giallorosso con la società che potrebbe decidere di ritornare sul mercato per sostituire il centrocampista olandese che tornerà in campo soltanto nel 2023 saltando i mondiali in Qatar con la sua nazionale.

A poche ore dal calcio d’inizio di Roma Cremonese i tifosi giallorossi ricevono una brutta notizia con Mourinho che dovrà fare a meno del centrocampista olandese per tutta la prima parte di stagione.

Lo Special One aveva fortemente voluto Wijnaldum ritenuto giocatore di esperienza ed in grado di alzare il tasso tecnico della squadra, ora i giallorossi potrebbero decidere di tornare sul mercato per completare un centrocampo che ora vede Pellegrini, Cristante, Matic ed il giovane Bove come unici interpreti.

Ora la testa va alla Cremonese, avversario che già nella prima sfida di campionato contro la Fiorentina ha dimostrato di avere tanta personalità e la giusta qualità per mettere in difficoltà anche un top team come quello di Mourinho.

La Roma proverà ad iniziare con una vittoria il proprio cammino casalingo con un pubblico che in questi mesi ha dimostrato di stare molto vicino alla squadra soprattutto nei momenti difficili.

Dopo la sfida con i lombardi il tecnico e la società parleranno per decidere se intervenire sul mercato o dare fiducia al giovane Edoardo Bove, da sempre valutato molto positivamente dal tecnico portoghese che ha deciso di tenerlo in squadra anche per la stagione in corso.