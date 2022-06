Il 6 giugno, il 43enne Christian Milone, ex ciclista professionista, si è ritrovato in un incidente che lo ha visto purtroppo protagonista.

Lo scontro con un’auto è avvenuto sulla strada provinciale 129 per Buriasco (dove abita), mentre era in bicicletta.

È stato immediatamente portato all’ospedale di Torino dove è stato operato nel reparto di neurochirurgia.

Il celebre cuoco da una stella Michelin della Trattoria Zappatori è stato fino ad oggi in coma farmacologico con prognosi riservata.

Lo chef non è più in coma, ma per il momento rimarrà ricoverato nel reparto di Rianimazione per circa 180 giorni.