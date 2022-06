Bonus 2000 euro, se hai compiuto questa età te li regala il governo per 4 lunghi anni

By

Bonus 2000 euro: il Governo Draghi ti regala un’agevolazione pari a 2000 euro per 4 lunghi anni. Ecco quali sono i requisiti necessari per richiedere questa interessante agevolazione.

Il Governo Draghi ha deciso di regalare un Bonus da 2000 euro per 4 lunghi anni, ma si tratta di un aiuto che solo certi possono beneficiare. Per avere diritto al Bonus 2000 euro è necessario aver compiuto una certa età. Ecco a chi spetta il Bonus 2000 euro e come richiederlo.

Bonus 2000 euro: in cosa consiste l’agevolazione?

Il Governo Draghi riconosce alle famiglie italiane interessanti bonus ed agevolazioni. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto diversi benefici economici ed agevolazioni a sostegno della formazione del nucleo familiare.

Oltre al Bonus Mutuo Prima Casa riconosciuto agli under 36, l’Esecutivo ha riconosciuto un altro interessante Bonus da 2000 euro.

Di quale agevolazione stiamo parlando? Si tratta del Bonus Affitto che consiste in un’agevolazione riconosciuta a tutti i giovani che decidono di andare a vivere da soli, di formare un nucleo familiare e di pagare il canone di locazione. Ma quali sono i requisiti necessari per richiedere il Bonus 2000 euro o Bonus Affitto?

Bonus 2000 euro: quali sono i requisiti necessari?

Il Governo Draghi ha previsto il Bonus 2000 euro o il Bonus Affitto, che viene riconosciuto a tutti i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni. Per richiedere questa agevolazione è necessario andare a vivere da soli o affittare una casa per frequentare l’Università.

Pertanto, il Bonus 2000 euro è riconosciuto anche agli studenti fuori sede, che decidono di frequentare un Ateneo lontano dalla propria abitazione.

I requisiti necessari per richiedere il Bonus Affitto è necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni. Inoltre, per accedere al bonus 2000 euro è necessario che il reddito complessivo non ecceda i 15.493,71 euro l’anno.

Bonus 2000 euro: come funziona?

Il bonus affitto under 31 anni non è un’indennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati. L’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di detrazione fiscale pari al 20% dell’importo totale del canone di locazione. Per l’anno 2022 c’è stato un cambiamento il tetto massimo detraibile si è abbassato da 2.400 a duemila euro.

Il beneficio economico viene riconosciuto nei primi quattro anni della durata del contratto di affitto. La detrazione fiscale è riconosciuta per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le case finalizzate a scopi turistici e per le case di edilizia residenziale pubblica.