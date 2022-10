Christian Milone: lo chef torna in cucina dopo il terribile incidente

By

Dopo il terribile incidente e una lunga guarigione, finalmente lo chef Christian Milone torna in cucina. Anche se in realtà la strada per la completa riabilitazione è ancora lunga.

Dunque dopo lo schianto in bicicletta che lo ha costretto all’ospedale per mesi e mesi in condizioni gravissime, finalmente lo chef Christian Milone ritorna a fare una delle sue più grandi passioni, cucinare.

Nonostante in realtà le sue condizioni di salute non siano ancora ottimali, i medici hanno ritenuto che fosse in grado di ritornare in cucina.

Il terribile incidente subito da Christian Milone

Il rinomato chef Christian Milone, vincitore di una stella Michelin e proprietario della famigerata Trattoria Zappatori, nel mese di giugno fu ricoverato in ospedale a causa di un terribile incidente avvenuto in bicicletta.

Oltre alla cucina infatti, lo chef ha anche un’altra grande passione, la bicicletta.

Purtroppo però nel giugno di quest’anno mentre svolgeva uno dei suoi soliti percorsi in bicicletta, Milone si è scontrato violentemente con un’automobile in corrispondenza della provinciale 129 per Buriasco.

A causa dei terribili traumi riportati, fu ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cto di Torino

I medici furono costretti a sottoporlo in prognosi riservata in coma farmacologico.

Fortunatamente a poco a poco le sue condizioni sono migliorate e dopo una lunga riabilitazione potrà finalmente tornare nella sua cucina.

Il ritorno dello chef stellato

Dopo una lunga ed intensa riflessione., finalmente è giunta la bella notizia del ritorno di Christian Milone in cucina.

Lo chef proviene da una famiglia di ristoratori e da sempre è innamorato della cucina, dando vita a delle vere e proprie opere d’arte culinarie.

A testimoniare il suo talento è anche la vincita di una stella Michelin, una delle più alte soddisfazioni nella carriera di uno cuoco.

A quanto pare dunque Milone aprirà un’altra Trattoria Zappatori a Pinerolo, dove il titolare della cucina sarà proprio lui.

Ovviamente lo chef dovrà comunque prestare molta attenzione alle sue condizioni di salute, in quanto la completa guarigione non è ancora avvenuta.

La biciletta, altra sua grande passione, che gli ha permesso anche di partecipare al Giro del Mondo, ha messo a dura prova la sua vita.

Fatto sta che lo Christian Milone si è ripreso ed è pronto a ripartire più carico che mai. Probabilmente per tornare sul sellino impiegherà più tempo, ma vista la sua dedizione nelle passioni, non c’è dubbio che ci riuscirà.