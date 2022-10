Noemi Bocchi e Totti, è ufficiale: il primissimo scatto di coppia commuove tutti

La nuova love story di Francesco Totti sembra essere destinata a durare nel tempo. Dopo diversi mesi dalla separazione con la Blasi, spunta la foto con Noemi Bocchi.

Non c’è pace per Francesco Totti e Ilary Blasi, tanto che ogni giorno aumentano i gossip sulla loro separazione e non solo. C’è una novità interessante che non è sfuggita ai più attenti: si tratta del primo vero scatto di Francesco Totti insieme alla sua nuova fiamma.

Siete tutti curiosi di scoprire qualcosa in più?

Totti e Blasi: la separazione senza fine

Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione con un comunicato disgiunto a metà luglio. Da allora, sono stati i protagonisti della stampa rosa di tutta l’estate. Braccati quasi a vista dai paparazzi, al centro del mirino soprattutto Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Proprio con lei, sembrerebbe aver tradito sua moglie, stando per lo meno a quanto è emerso sulla stampa scandalistica in questi mesi. Una storia che, settimana dopo settimana, sembrava confermarsi e diventare sempre più forte. Tanto che, Totti non ha avuto più remore a frequentare la casa di Roma di lei, pur finendo sempre immortalato dai paparazzi.

Nonostante questo, sia lei che lui hanno sempre cercato di mantenere un minimo di riservatezza. In particolare, la Bocchi ad ogni scatto in cui veniva immortalata, mostrava sempre uno sguardo impassibile come chi sa che ogni mossa sarebbe potuta essere interpretata in modo sbagliato.

La prima foto insieme

Oggi, però, i due hanno deciso di uscire allo scoperto, nonostante non ci sia la firma ufficiale da Totti ed ex consorte, di un divorzio ufficiale, stando almeno alle indiscrezioni.

Come location per la prima vera uscita ufficiale insieme, la nuova coppia ha scelto un luogo molto simbolico per Totti. Si è trattato, infatti, di un ristorante che il Pupone frequentava molto spesso con Ilary; si trova a Santa Severa e sarebbe persino la location dove lui le avrebbe chiesto di sposarlo.

I due si trovavano insieme a diversi ospiti in quel ristorante per festeggiare il compleanno di Totti. Lo scatto è stato pubblicato da Diva e Donna ed entrambi sembrano raggianti. Per la prima volta, anche Noemi Bocchi sembra mostrare un sorriso rilassato, rispetto al volto contratto mostrato negli scorsi mesi.

La loro relazione, dunque, viene ufficializzata ancora di più da questo scatto. Totti l’aveva già confermata nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha spiegato che la relazione con Noemi si è intensificata nel marzo del 2022.

Intanto, non sono mancate le frecciatine di Ilary Blasi sui suoi profili social. Nelle ultime ore, infatti, la conduttrice ha pubblicato una breve story davanti ad un negozio Rolex. A buon intenditor poche parole.