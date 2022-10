Finestre, la funzione segreta che ti riscalda casa senza spendere 1 euro

Le finestre di casa possiedono funzioni da mettere subito in pratica, soprattutto una segreta che riscalda la casa e fa risparmiare.

Le finestre in casa non sono presenti solo per permettere una vista privilegiata sul panorama, ma anche per coibentare lasciando la casa calda in inverno e fresca durante la stagione estiva. Le nuove tecnologie consentono inoltre di poter attuare delle funzioni segrete che possono far risparmiare sulla bolletta di fine mese. Mai come oggi il risparmio è importante, considerando a quanto stiano ammontando le bollette mese dopo mese. Scopriamo insieme come usare una funzione che in pochi conoscono al fine di riscaldare la casa senza spendere neanche un euro.

Come usare correttamente le finestre di casa?

Come accennato, le finestre sono degli strumenti per la casa che non regalano solo un effetto estetico ma anche funzionale. Nel momento in cui la temperatura di casa aumenta, il caldo potrebbe entrare attraverso la finestra e così anche in inverno.

Le finestre in PCV negli ultimi anni sono diventate popolari perché studiate appositamente per ridurre i consumi, pagare meno le bollette carissime di fine mese e avere una casa calda anche quando le temperature esterne sono basse.

Ridurre i costi delle bollette energetiche oggi è una vera necessità, per questo motivo è bene adottare alcuni trucchi che in pochi conoscono. Un esempio? I termosifoni andrebbero sempre posizionati al centro della stanza, senza nasconderli con un mobile o con una tenda. È necessario inoltre svolgere dei controlli e fare in modo che ci sia una temperatura mite, che si possa diffondere in tutta la casa per mantenere il calore senza alcuno sbalzo termico.

Anche le finestre possono avere questa funzione, ma è importante che siano nuove e sigillate a dovere. Se siete in possesso della tipologia in PVC allora la stanza sarà calda e senza neanche “spendere un euro di bolletta”.

Finestre, la soluzione segreta per avere la casa calda in inverno

Le finestre in PVC offrono una soluzione segreta da conoscere, con la modalità invernale veloce e facile da applicare. Alcune hanno una guarnizione vecchia o non montata professionalmente, tanto da rendere impossibile il riscaldamento adeguato della stanza.

Il consiglio è di cercare il perno che si trova all’interno del telaio, che si nota dopo l’apertura, per regolare la finestra a seconda delle proprie necessità personali. Quando è da regolare in modalità invernale, serrare la vite a 90° con le pinze o con l’aiuto delle dita (alcune finestre hanno una propria chiave specifica).

Quando arriva l’estate si può fare la stessa cosa ma al contrario, svitando il perno. È importante perché in questo modo la guarnizione delle finestre si chiude e impedisce di far entrare aria fredda dall’esterno e il calore che si è formato all’interno. Alcune finestre sono personalizzate o hanno funzioni particolari, per questo motivo è necessario rivolgersi al produttore e attuare la modalità invernale in modo corretto.

Il consiglio è di cambiare gli infissi datati, un buon investimento per ridurre la bolletta di casa e non consumare del riscaldamento che andrebbe comunque perso nell’ambiente.