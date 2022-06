Christi Paul lascia la CNN: “Nessun’altra sarà madre al posto mio”

Dopo ben 9 anni di conduzione dei programmi della famigerata emittente CNN, Christi Paul ha deciso di lasciare il lavoro. Il motivo è che desidera tornare e dedicarsi maggiormente alla famiglia in Ohio.

Christi Paul ha deciso di lasciare la conduzione dei programmi della famosissima emittente americana CNN. A comunicarlo è stata lei stessa durante una delle ultime puntate in diretta. La donna desidera, dopo 9 anni di carriera di dedicarsi maggiormente alla famiglia.

La decisione di Christi Paul

Dunque la storica conduttrice della CNN, Christi Paul ha deciso di lasciare il suo attuale lavoro per dedicarsi maggiormente alla famiglia. A comunicare il messaggio è stata proprio la Paul, durante la diretta di una delle ultime puntate messe in onda. Precisamente quella di domenica 26 giugno.

Verso la fine della puntata, la conduttrice, quasi con le lacrime agli occhi, ha avvertito tutto il pubblico di aver preso la decisione di lasciare il lavoro alla CNN. Ha iniziato il suo discorso riferendosi al periodo di inizio pandemia, quando il marito prese il Covid19, dicendo che si ammalò gravemente e che lei ha provato tanta paura, proprio perché non ha potuto stargli affianco, insieme alle sue tre figlie.

Ha detto poi di non aver visto i suoi genitori per circa un anno e che ora si sente stanca. Ha sentito quindi il bisogno di stare vicino e dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. E ha concluso poi il discorso:

“Qualcun’altra si siederà al mio posto, ma nessun’altra sarà la madre dei miei figli”.

Tanto, dopo l’annuncio, è stato poi il supporto dei colleghi e di tutti i fan della conduttrice.

In realtà Christi Paul aveva preso la decisione già da un po’ di tempo, informando la CNN della sua scelta già a gennaio. La conduttrice ha poi promesso che il prossimo fine settimana informerà tutti i suoi fan rispetto al nuovo lavoro di cui si occuperà.

La carriera di Cristi Paul nella CNN

Cristi Paul ha iniziato la sua carriera nella CNN 9 anni fa, precisamente nel 2003; come conduttrice dei New Day Weekends. Attraverso l’emittente, la Paul ha seguito alcuni dei servizi più importanti del giornalismo americano, come la seconda inaugurazione dell’ora ex presidente Barrack Obama, la questione dell’uragano Sandy e molti casi giudiziari importanti tra cui quello di Warren Jeffs e Drew Peterson.

Si tratta dunque di una giornalista di grande successo, con una lunga e soddisfacente carriera alle spalle, che ha attualmente deciso di rallentare un po’ la sua vita lavorativa per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia.