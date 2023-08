Chiudi e apri le tende con piacere: una bella idea per rinfrescare tutta la casa

Vorresti aprire le tende senza fatica e far entrare aria? Ora puoi farlo, ecco una bella idea per rinfrescare la casa.

Aprire le tende per far entrare aria in casa è una cosa del tutto normale, ma a volte la loro dimensione e l’altezza possono impedire di svolgere questa operazione in maniera rapida e veloce.

Come fare per aprirle facilmente e per giunta senza toccarle con le mani? Ecco una bella idea per aprire le tende tutte le volte che vuoi senza mettere le mani sopra di esse!

Utilità e funzionalità delle tende

Le tende sono immancabili in casa perché regolano l’ingresso della luce, proteggono la privacy e sono anche un elegante complemento d’arredo. Infilarle nel bastone di legno è il metodo più diffuso perché risulta pratico e funzionale e permette anche di installare più teli a seconda delle svariate esigenze.

Le tende per infilarle nel bastone sono dotate di anelli che vanno fatti scorrere per aprire o chiudere. Solitamente la scelta più economica è quella del bastone statico e richiede le tende con asole o con gli occhielli.

Non sempre però è facile aprire queste tende, soprattutto se sono lunghe e pesanti e può capitare che qualche anello si inceppa e fa fatica a scorrere nel bastone. Come fare per facilitare questa operazione?

E come evitare di toccare le tende con le mani, inconveniente che le fa sporcare più rapidamente? Ecco una buona idea per aprire le tende col bastone senza toccarle con le mani!

Idea per rinfrescare la casa: effettua una modifica al pomello del bastone

Per agevolare l’apertura delle tende e anche la loro chiusura, invece di usare le mani e far scorrere gli anelli sul bastone puoi sfruttare un’idea geniale. Prima di tutto, devi fare una modifica al pomello del bastone di legno che hai usato per agganciare la tenda. Ai lati il bastone presenta dei pomelli che si sganciano facilmente, basta tirare con la mano ed è fatta. In uno di questi pomelli ecco cosa devi fare:

Segna il centro con un pennarello;

Pratica un foro con il trapano, che spunta dall’altro lato;

Prendi una vite lunga, metti una chiusura e falla passare fino al lato opposto;

Avvita la chiusura una volta che la vite è uscita dal foro;

Aggiungi altre due rondelle che avviterai all’estremità della vite;

Applica la colla sul bordo interno del pomello e incollalo al bastone.

Abbi cura di posizionare il pomello con le rondelle che hai avvitato all’estremità della vite rivolte verso di te, in modo da poter proseguire la tecnica per aprire le tende senza toccarle con le mani.

Come aprire la tenda senza toccarla con le mani

A questo punto ti serve un rocchetto di filo a cordoncino, del colore preferito e magari in sintonia con la tenda che devi aprire. Ecco come devi procedere:

Annoda l’estremità del filo alla parte iniziale della tenda, agganciandolo nell’anello;

Passa il filo intorno all’altro pomello e fallo scorrere fino all’altra estremità;

Fai arrivare il filo al pomello dove hai messo la vite e fallo passare da dietro;

Fai scendere fino all’altezza desiderata il filo e taglia;

Infila l’estremità del filo del rocchetto nella tenda partendo da destra;

Prosegui infilando il filo negli anelli e raggiungi l’altra estremità, taglia e annoda.

Adesso non ti rimane altro che mettere degli accessori per tirare i fili e far aprire la tenda senza toccarla con le mani. Puoi scegliere tutto quello che preferisci, anche simpatici pupazzetti se ami decorare la tua casa con oggetti innovativi e divertenti.

Come vedi, aprire la tenda senza toccarla con le mani non è impossibile, con questa idea geniale aggiungi alla tua casa un tocco di originalità e ottieni anche una funzionalità incredibile, ossia quella di rinfrescare la casa facilmente.