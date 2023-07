Caro spesa, fai scorta di questi 5 ingredienti sempre a tavola: pagherai il doppio

Caro spesa, questi 5 ingredienti arriveranno a costare il doppio: comprane in grandi quantità per evitare di doverli acquistare a prezzi spropositati.

Torna l’incubo del caro spesa: fai scorta di questi 5 ingredienti che sempre sono presenti sulle nostre tavole. Tra poche settimane costeranno il doppio.

L’aumento dei prezzi mette in difficoltà le famiglie italiane

Non è un periodo felice né prospero per l’economia italiana. Secondo i dati Istat, l’inflazione, per il momento, si è assestata intorno al 6,4%. Tuttavia, gli effetti degli aumenti che da 3 anni ormai riguardano il nostro Paese e non solo, continuano a fare danni.

A quasi due anni dall’inizio della guerra Ucraina-Russia e a più di 3 anni dall’inizio della pandemia di COVID-19, gli “effetti collaterali” di queste crisi dai risvolti inattesi, continuano a colpire l’Italia.

La politica lavora, per quanto possibile, a cercare una soluzione idonea per affrontare problemi piuttosto seri come la povertà e gli aumenti dei prezzi relativi a beni di prima necessità. Tante le famiglie ancora in difficoltà.

Alcune indagini di mercato condotte da associazioni di tutela dei cittadini, mostrano un trend negativo, con riferimento all’aumento dei costi dei prodotti alimentari, iniziato qualche mese prima della diffusione del COVID-19.

In Italia si può parlare della cosiddetta “inflazione alimentare” già dal 2018. In questo anno ha avuto inizio uno spropositato aumentato dei prezzi dei prodotti agricoli che si è esteso poi anche ad altri generi alimentari. A proposito di caro spesa, fai scorta di questi 5 ingredienti perché a breve li potresti pagare il doppio.

Caro spesa, questi 5 ingredienti arriveranno a costare il doppio

Anche se l’inflazione alimentare ha colpito tutto il mondo, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari in Italia ha provocato e continua a provocare disagi a tante famiglie più che in altri Paesi.

A risentirne soprattutto le famiglie monoreddito o a reddito basso colpite in modo sproporzionato dal caro vita. Anche se il governo italiano si sta impegnando a mettere in atto nuove politiche economiche e fiscali per fare fronte ai numerosi aumenti, i rincari continuano a rappresentare un problema serio per tanti scatenando l’ira dei cittadini e proteste sostenute da organizzazioni a tutela dei consumatori.

Negli ultimi mesi la situazione sembrava in procinto di migliorare con una lieve discesa dell’inflazione ma ciò non ha significato una riduzione del caro spesa: attenzione a questi 5 ingredienti in particolare che arriveranno a costare il doppio. Di quali prodotti stiamo parlando? Di questi qua:

pasta;

pane;

olio;

zucchero;

uova.

Saranno proprio questi gli alimenti, che mai mancano sulle tavole degli italiani, a subire un rincaro spropositato. Adolfo Urso, ministro delle imprese, ha intenzione di stipulare un accordo con le imprese che si occupano della piccola e grande distribuzione, con l’obiettivo di ottenere una riduzione dei prezzi sui prodotti alimentari e in particolare di quelli poco sopra menzionati.

Il caro spesa è diventato ingestibile per tante famiglie: nel 2022 si è registrato un aumento del 10,5% rispetto al 2021, una percentuale alta che richiede una calmierizzazione dei prezzi da realizzarsi anche in tempi piuttosto brevi.

Mentre il Governo cerca una soluzione per risolvere questo problema, i più previdenti hanno iniziato a fare scorta di questi ingredienti che a breve potrebbero costare il doppio.