La Fiorentina si avvicina ad Antonin Barak

Dopo il pareggio nel derby toscano contro l’Empoli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara a tornare sul mercato con l’obiettivo di portare a Firenze il trequartista Antonin Barak, obiettivo principale della società per disputare una grande stagione



Il centrocampista ceco è letteralmente esploso nella sua ultima stagione di Serie A, segnato a raffica e soprattutto dimostrando di essere pronto per il definitivo salto di qualità nella propria carriera dopo le tante esperienze vissute nel nostro campionato.

Antonin Barak è il profilo ideale per Vincenzo Italiano, il ceco è infatti bravo a costruire il gioco ma allo stesso tempo letale quando si inerisce senza palla sfruttando la sua buona struttura fisica ed una grande tecnica individuale.

Durante l’esperienza a Verona inoltre, Antonin Barak ha dimostrato anche di essere un ottimo rigorista ed un buon battitore di calci di punizione dal limite.

La Fiorentina vuole Antonin Barak

Con l’arrivo di Luka Jovic e la permanenza di Arthur Cabral, il tecnico viola cerca un giocatore in grado di assistere i compagni, creando superiorità numerica e premiando i tagli degli esterni, Barak ha già dato il proprio consenso e la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni.

La Fiorentina ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione andando a vincere la prima gara casalinga contro la Cremonese e l’andata del preliminare di Conference League contro il Twente, ora per Italiano l’obiettivo sarà quello di disputare una stagione ai massimi livelli in entrambe le competizioni.

Antonin Barak sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato fin qui perfetto da parte della dirigenza viola che ha esaudito tutte le richieste del proprio allenatore creando una rosa altamente competitiva su in tutte le competizioni e con la possibilità di giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

L’allenatore del Verona Gabriele Cioffi ha dichiarato pubblicamente che il giocatore ceco ha deciso di andar via, dando il via libera alla Fiorentina che nelle prossime ore presenterà al club veneto un’offerta importante per chiudere subito l’operazione.

La sensazione è che ormai sia tutto fatto e presto Antonin Barak diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina, nel frattempo Italiano continuerà a lavorare per preparare il ritorno contro il Twente nella difficile trasferta olandese.

I viola hanno iniziato con il piglio giusto la nuova stagione e l’obiettivo di disputare un grande campionato rimane più vivo che mai, con un sogno Conference League sempre da cullare.