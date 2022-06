Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023

Poche ore fa, Amadeus, direttore artistico di Sanremo, ha annunciato che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival.

Amadeus ha scelto l’amata blogger con milioni di followers per aprire e chiudere l’evento.

Chiara Ferragni a Sanremo

È la prima esperienza per la super influencer Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, dove al fianco di Amadeus, ormai conduttore da diversi anni, sarà la co-conduttrice della serata di apertura e di quella di chiusura.

L’annuncio è arrivato intorno alle 20.20 proprio da parte del direttore artistico, che ha scelto personalmente Chiara per affiancarlo martedì 7 febbraio all’apertura e sabato 11 febbraio per chiudere in bellezza.

“Avendo avuto il mandato a marzo, ho già avuto modo di valutare diversi aspetti e già posso dirvi che ad aprire e chiudere il Festival sarà chiara ferragni”

Così Amadeus ufficializza la più grande imprenditrice digitale italiana a Sanremo, la cui partecipazione è stata accolta con entusiasmo dalla Ferragni e ovviamente da tutti i suoi followers, ad oggi circa 27 milioni.

La notizia rimbalza sui social

Il Festival di Sanremo giungerà nel 2023 alla sua 73esima edizione e ci saranno tante novità oltre alla presenza di Chiara, di cui già si parlava nel 2016, quando il conduttore era Carlo Conti, tuttavia in quell’anno la blogger mise le mani avanti dichiarando che non era pronta per un’esperienza simile.

L’influencer ha ringraziato Amadeus per averle dato fiducia e averla scelta per un ruolo così importante.

Anche il marito Fedez non ha fatto mancare il suo affetto, pubblicando diverse storie per congratularsi con la moglie, la quale colta da una fortissima emozione ha dichiarato di sentir tremare le mani quando ha appreso la bellissima notizia.

Prima di tutto, Chiara ha festeggiato insieme alla sua famiglia, fra cui l’amato marito che sempre la sostiene, ma ha trovato anche l’affetto delle milioni di persone che la seguono e che, tramite i commenti, la supportano anche ora.

Apprezzata da tutti

Chiara Ferragni non è solo l’influencer numero 1 in Italia ma anche una persona che sa parlare ai giovani, per questi Liliana Segre l’ha invitata a visitare il Memoriale della Shoah e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt l’ha guidata per le sale delle Gallerie, facendo aumentare il numero dei visitatori.

È un dato di fatto, dove va la Ferragni, tantissime persone la seguono e sicuramente anche il Festival di Sanremo beneficerà di questa presenza in termini di audience.

Chiara è una rivoluzione nel capo della moda ma anche un modello importante per le nuove generazioni che utilizzano molto il digitale per comunicare.