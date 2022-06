Due ragazzi annegati nel Piave, avevano 14 e 18 anni

By

Due ragazzi annegati nel Piave mentre facevano il bagno in acqua, presso la spiaggia a Fagarè di San Biagio di Callalta a Treviso.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, quando i ragazzi erano giunti insieme ad alcuni amici sulla piccola spiaggetta per trascorrere una giornata insieme.

Ragazzi annegati mentre facevano il bagno

Doveva essere un pomeriggio all’insegna del relax e del divertimento, invece si è trasformato in tragedia per un gruppo di ragazzi nel trevigiano.

Il gruppo di adolescenti si era recato su una piccola spiaggia a Fagarè di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ad un certo punto due di loro sono spariti nell’acqua mentre facevano il bagno.

Trascinati via dalla corrente, i due ragazzi di 14 e 18 anni non letteralmente scomparsi e gli amici, preoccupati, hanno chiamato subito i carabinieri, che sono accorsi sul luogo insieme ai sanitari del Suem 118.

Purtroppo, dopo alcune ore di ricerche, l’epilogo è stato il peggiore, infatti i ragazzi annegati nel Piave sono stati trovati morti più a valle, in zona Ponte di Piave.

Le vittime si chiamavano Fallou e Bassirou Bop Sarigne ed erano di origine senegalese, residenti a San Biagio di Callalta e nati a Treviso.

La corrente ha trascinato i loro corpi per circa un chilometro, distanza a cui sono stati ritrovati rispetto al punto della sparizione.

Il dolore di amici e genitori

Sul porto è arrivato, contemporaneamente agli agenti delle forze dell’ordine che subito si sono attivati per le ricerche, un elicottero del 118 ma inutilmente, infatti i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei ragazzi.

I genitori dei fratelli senegalesi sono giunti immediatamente sul luogo del ritrovamento e sono strazianti le scene in cui hanno dovuto effettuare il riconoscimento dei loro figli, usciti per trascorrere una giornata in compagnia degli amici e ritrovati cadaveri.

Anche gli amici si uniscono al dolore della famiglia pubblicando post sui social che ritraggono alcuni dei giovani ragazzi annegati nel Piave, descrivendoli come allegri e pieni di gioia di vivere, attaccatissimi alla famiglia e molto socievoli all’interno del gruppo.

I carabinieri hanno ricostruito grazie all’aiuto delle testimonianze degli amici che insieme ai ragazzi facevano il bagno nelle mosse acque del Piave, la dinamica dell’incidente.

I testimoni hanno riferito che era tutto assolutamente tranquillo però a un certo punto i fratelli sono come scomparsi e nonostante abbiano tentato di trovarli in acqua chiamandoli anche a gran voce, non ci sono riusciti e quindi si sono preoccupati e hanno dato subito l’allarme.

Al dolore dei conoscenti si unisce anche l’intera comunità del paesino dove abitavano, la quale dimostrerà affetto alla famiglia anche durante i funerali.