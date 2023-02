Chi troverà brutte sorprese in busta paga, soldi in meno sullo stipendio: per chi

Una brutta sorpresa che arriverà direttamente a questi lavoratori, con soldi in meno sullo stipendio di fine mese.

Tra alcuni giorni dovrebbe iniziare al riforma del Fisco e questo riguarderà non pochi lavoratori italiani. Gli obiettivi principali sono due, con un taglio Irpef e le detrazioni che potrebbero prendere una piega completamente diversa. Grazie ai tagli di varia natura, i collaboratori potrebbero guadagnare molti più soldi del previsto, mentre per alcuni le sorprese saranno al contrario con una diminuzione della busta paga. Lo studio è dedicato alla fascia di popolazione che mira ad avere uno stipendio più alto, nonostante al momento non sia possibile.

Reddito e stipendi: chi guadagna meno?

Si parla di detrazioni e di collaboratori che andranno a guadagnare meno in busta paga. Alcuni non avranno novità in merito, mettendo l’accento su mancati aumenti nonostante il Governo stia facendo di tutto per trovare gli strumenti necessari alle varie azioni.

La Legge di Bilancio del 2020 aveva già previsto queste detrazioni e il funzionamento di base delle stesse. La legge che regola tutto è l’articolo 1 comma 629 con detrazioni fiscali che sono evidenziate all’articolo 15 – TUIR. Il meccanismo della riduzione progressiva per il rimborso Irpef è calcolato in maniera da non far trovare ad alcuni lavoratori una nota positiva.

Nello specifico:

Ci sono collaboratori che percepiscono sino a 120mila euro di reddito, con una detrazione completa

che percepiscono sino a 120mila euro di reddito, con una detrazione completa I soggetti sino a 240mila di reddito avranno una detrazione del 19% diminuendo il reddito in maniera progressiva

I soggetti che percepiscono una cifra oltre quella sopra evidenziata – 240mila euro – non avranno detrazioni.

Dal meccanismo di cui sopra devono essere escluse tutte le spese che sono relative alla sanità o ai mutui dell’abitazione dove si vive. Il Messaggero ha anticipato che il Governo potrebbe prendere due strade alternative:

L’abbassamento totale della soglia

L’inclusione di detrazioni diverse da quelle che sono i redditi medio alti.

Spese fiscali e novità

Le agevolazioni con le spese fiscali e le relative detrazioni, come anticipato, portano alcuni collaboratori ad avere una busta paga ridotta. Una piccola parte della somma che è stata studiata durante l’anno 2022, potrà entrare direttamente nel mirino delle varie riduzioni.

Il discorso vale anche per l’Irpef – con considerazioni che devono essere fatte se si percepisce o meno l’assegno unico. Ci sono quindi delle spese che fanno variare la detrazione che si basa sul reddito, come da legge italiana vigente. Per citarne alcune, da quelle veterinarie a quelle sportive per i ragazzi sino alle assistenze personali di vario tipo.

In queste spese che rientrano nella riforma fiscale, si parla anche della completa revisione di tutti i bonus per l’edilizia con un primo step già inserito nel Decreto Aiuti Quater con depotenziamento del superbonus sino al 90%.

Ricapitolando, questi ritocchi e nuovi studi in corso potranno decurtare dei soldi dalla busta paga di vari collaboratori. Tutto si basa sui redditi annuali e altre considerazioni da fare in merito alle detrazioni richieste.