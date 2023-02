Re Carlo III “spietato”, sbattuta fuori da Buckingham Palace: sudditi furiosi

Re Carlo spietato. Il sovrano d’Inghilterra sbatte proprio lei fuori da Buckingham Palace. I sudditi sono furiosi. Mai una situazione del genere si era verificata prima d’ora. Regno Unito in subbuglio.

Periodo davvero delicato, questo, per il Re Carlo che nelle ultime ore ha sconvolto il Regno Unito. La decisione presa lascia di stucco: lei fatta fuori da Buckingham Palace di punto in bianco.

Re Carlo sovrano spietato

Ha preso il posto della regina suprema, Queen Elizabeth, solo da qualche mese eppure anche lui come la famosa genitrice sarà destinato ad essere ricordato per sempre negli annali della storia.

Re Carlo, che diventerà legittimamente reggente del Regno Unito con l’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio, ha ora sulle sue spalle enormi responsabilità. Non è soltanto guida di una delle corone più famose al mondo ma è anche il capostipite e il capofamiglia di una Royal Family davvero discutibile.

In cinque mesi di reggenza, tante sono le decisioni prese dal sovrano che hanno fatto storcere il naso a tanti, sudditi in primis. Avete visto che cosa ha deciso di fare solo qualche ora fa il marito di Camilla Parker?

Preso dall’impulsività, ha deciso di sbattere fuori da Buckingham Palace proprio lei. Non si era mai verificata una situazione del genere prima d’ora. La regina Elisabetta si starà sicuramente rivoltando nella tomba.

Lei fatta fuori da Buckingham Palace: precedente storico nel Regno Unito

In tanti stanno parlando di una vera e propria caduta di stile di Re Carlo. Il nuovo sovrano d’Inghilterra sta prendendo decisioni che si rivelano davvero inaccettabili per tanti, sudditi in primis.

Sapete che cosa ha fatto solo poco tempo fa? Il marito di Camilla Parker ha deciso di cacciare fuori da Buckingham Palace proprio lei: stiamo parlando della sua cameriera di fiducia.

Ebbene sì. Dovete sapere che tutti i membri della Royal Family sono aiutati, non soltanto nei loro doveri politici e istituzionali ma anche in quelli prettamente personali, da un team che spesso vive a palazzo.

L’ufficio di Re Carlo è formato non soltanto da alti funzionari di corte ma anche da squadre di maggiordomi e cameriere che si occupano del suo vestiario e della cura della sua persona.

Stando alle ultime indiscrezioni emesse dal Telegraph, Re Carlo avrebbe fatto saltare la testa di una delle sue cameriere perché gli avrebbe fatto indossare niente di meno che un calzino bucato!

Questa storia ha dato vita al cosiddetto “sock gate”, ovvero il caso scandalo del calzino bucato. Ma procediamo con ordine e vediamo più nel dettaglio che cosa è successo. Qualche giorno fa, più precisamente il 9 febbraio, Carlo III e sua moglie, la regina Camilla, hanno preso parte ad una storica visita nell’East London per visitare la moschea di Brick Lane.

Un appuntamento questo importantissimo per la corona, segno che il Regno Unito mostra rispetto e devozione alla religione islamica. Ebbene, proprio in occasione di questa visita, Carlo avrebbe tolto le scarpe e tutti avrebbero notato un buco presente nel suo calzino.

La figuraccia in mondovisione ha fatto infuriare il sovrano che, tornato a casa, avrebbe licenziato la sua cameriera di fiducia poco attenta, a suo dire, alla cura dei suoi indumenti. Accusata di negligenza e scarsa attenzione, la donna è ora fuori dalla cerchia reale.

Il caso della cameriera licenziata ha fatto il giro del mondo. Lei è responsabile insieme ad una collega, dell’armadio regale. La donna si sarebbe macchiata di un “crimine” privato imperdonabile.

La cameriera in questione avrebbe lavorato, secondo l’Express, per tanti anni anche al servizio della Regina Elisabetta, ragion per cui il licenziamento in tronco da parte di Carlo ha fatto storcere il naso a tanti .

Il sovrano si è dimostrato spietato e insensibile. Nessuno si aspettava che potesse davvero compiere un passo falso sbattendo fuori da palazzo reale, dopo oltre due decenni di onorato servizio, proprio la sua cameriera di fiducia.