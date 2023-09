Chi produce le crocchette per cani all’Eurospin? Quali sono le aziende coinvolte

Se anche tu hai un amico a quattro zampe comprerai sicuramente per lui il cibo migliore. Hai mai provato ad acquistare quello venduto nelle grandi catene di supermercati italiani? Sono eccellenti. Oggi ti sveliamo chi produce le crocchette per cani all’Eurospin. Queste le aziende coinvolte.

Catene di supermercati: prodotti eccellenti e risparmio garantito

Le grandi catene di supermercati e i discount stanno salvando le tasche degli italiani. Nati con lo scopo di garantire prodotti di qualità a prezzi competitivi, questi negozi stanno mantenendo la promessa dei loro fondatori.

Tutti abbiamo fatto o facciamo regolarmente la spesa presso la Lidl, l’MD o l’Eurospin. In questi supermercati è possibile riempire il carrello e la dispensa di casa, acquistando prodotti economici ma qualitativamente buoni.

In tanti continuano però a chiedersi perché in queste catene di supermercati i prodotti abbiano un costo inferiore rispetto a quelli di marca. La risposta è semplice: le aziende produttrici risparmiano su alcuni dettagli come il packaging, la pubblicità o i costi di trasporto che consentono dunque ad un prodotto qualitativamente alto di essere venduto ad un prezzo competitivo.

In questi supermercati è possibile acquistare davvero di tutto, non soltanto prodotti alimentari ma anche casalinghi o quelli dedicati al benessere e alla cura della persona. Se anche tu hai un amico a quattro zampe, probabilmente spenderai ogni mese tanti soldi per comprare per lui il cibo migliore.

Hai mai provato ad acquistare le crocchette per cani dell’Eurospin? Oggi scoprirai chi le produce e dunque quali sono le aziende coinvolte.

Chi produce le crocchette per cani all’Eurospin?

Tra le più grandi catene di supermercati non possiamo non menzionare l’Eurospin, un discount nato nel 1993 grazie all’idea imprenditoriale di alcune ricche famiglie italiane che hanno costituito una società: i Barbon, gli Odorizzi, i Mion e i Pozzi.

Da diversi anni, l’Eurospin è presente non solo in Italia ma anche in altri Paesi. Al momento, sono ben 58 i punti vendita presenti in Slovenia e 22 quelli invece presenti in Croazia.

Tantissime le recensioni positive dei consumatori che acquistano quotidianamente presso questo supermercato che consente di portare a casa ottimi prodotti a prezzi convenienti.

Sai che all’Eurospin puoi acquistare anche prodotti per il tuo amico a quattro zampe? Se sei solito spendere tanti soldi per crocchette di marca, continua la lettura. Oggi ti sveliamo quali aziende producono il miglior cibo per cani e quali riforniscono tra l’altro proprio gli scaffali dell’Eurospin.

Presso questa grande catena di supermercati puoi trovare i prodotti per i tuoi animali domestici della marca Radames. L’azienda produttrice è la Morando Spa, una società italiana che si occupa da sempre di pet food made in Italy e che è famosa per gli ingredienti di alta qualità utilizzati per realizzare gli alimenti destinati ai nostri amici a quattro zampe.

La Morando è la stessa azienda che produce le crocchette della marca “Miglior gatto” e “Miglior cane”. Mentre però un sacchetto da 15 kg di questo brand può arrivare a costare anche 30 euro, è decisamente inferiore il prezzo delle crocchette con il marchio Radames: per esempio, il formato da 10 kg costa solo €6,79.

Ora che sei consapevole che l’azienda Morando è quella che rifornisce gli scaffali dell’Eurospin con prodotti di qualità ottimi per il tuo amico a quattro zampe, non avrai più alcun dubbio ad acquistarli. Non solo risparmierai tanti soldi ma nutrirai anche i tuoi animali con alimenti sani e qualitativamente ottimi.