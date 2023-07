Chi possiede questi vecchi cellulari in cantina potrebbe ricevere fino a €12.000

By

Questi vecchi cellulari possono valere fino a €12.000. Controlla anche tu in cantina, potresti fare una scoperta inaspettata e ottenere una piccola fortuna.

Chi ha detto che le cose vecchie non hanno valore? Questi vecchi cellulari, per esempio, possono valere una fortuna: se conservi questi modelli, puoi guadagnare fino a €12.000! Corri a rovistare in cantina!

Telefonini che valgono una fortuna: ecco perché non bisogna mai buttare via nulla

La tecnologia continua a fare passi da gigante soprattutto nel settore della telefonia mobile. Ogni giorno il mercato offre ai consumatori nuovi dispositivi e prodotti super moderni che fino a qualche anno fa erano pura utopia.

Avete visto il cellulare più piccolo del mondo? Esiste per davvero e non è più grande del palmo di una mano. E delle funzioni sempre più innovative e all’avanguardia, ne vogliamo parlare? Ormai i telefonini fanno tutto al posto nostro: ricerche vocali e per immagini, messaggi e chiamate programmabili, segreteria virtuale che gestisce i nostri impegni e appuntamenti.

Tutti questi servizi e comfort ovviamente hanno un prezzo. I cellulari iper tecnologici possono arrivare a costare anche più di 1000 euro. Chi pensa più ai vecchi modelli? Anche quelli di 6 mesi fa sono ormai superati.

Se è vero che i telefonini più recenti perdono subito valore già poco dopo il loro acquisto, ce ne sono alcuni vecchi che invece hanno un grande valore. Questi modelli, per esempio, valgono fino a €12.000.

Questi vecchi cellulari valgono fino a €12.000

I telefonini di ultima generazione possono arrivare a costare davvero tanto ma il loro valore, a distanza di pochi mesi dall’acquisto, diminuisce drasticamente. Ed ecco pronto ad arrivare sul mercato un cellulare più innovativo e moderno del precedente, per quanto possibile.

Il potere di acquisto e la perdita di valore di un prodotto vanno di pari passo quando si parla di dispositivi elettronici moderni. Non possiamo dire lo stesso per alcuni vecchi cellulari che valgono invece una fortuna. Controlla in cantina, se possiedi questi modelli puoi guadagnare fino a €12.000!

Non credere che i modelli più preziosi siano necessariamente i primi lanciati sul mercato. Per esempio, il primo iPhone, quello realizzato nel 2007, purché tenuto in ottime condizioni, può valere fino a 11 mila euro.

Il vecchissimo Orbitel Citiphone, introdotto sul mercato della telefonia alla fine degli anni ’80, potrebbe fruttarti 1200 euro. Non dimenticare però che il valore e di conseguenza il prezzo, dipendono sempre dallo stato di conservazione. Invece il modello Ericsson R290 Satellite Phone, lanciato sul mercato nel 2000, oggi vale tra i 350 e i 1000 euro.

Ricordi il cellulare IBM Simon Personal Communicator? Prodotto nel lontano 1994, si può considerare come un precursore degli smartphone moderni, era infatti dotato già di un primitivo pennino e tra le molteplici funzionalità, prevedeva già alcune applicazioni di sistema. Quanto vale oggi questo modello? Te lo diciamo subito: fino a 2350 euro! Arriviamo al Motorola DynaTAC 8000x, come dimenticarlo?

Per anni ha rappresentato un dispositivo di moda nonostante sia stato realizzato nel 1983. Questo modello oggi vale ben 4000 euro! Se sommiamo il valore presunto di questi dispositivi, arriviamo a una cifra piuttosto alta: 12 mila euro e anche più.

Controlla se anche tu possiedi uno o più di questi vecchi dispositivi e nel caso, preparati a guadagnare una piccola fortuna. Anche i dispositivi moderni potranno un giorno farti guadagnare soldi. Non buttarli o venderli ma conservali e aspetta che il loro valore aumenti.