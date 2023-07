F1, Max Verstappen conquista la pole position nel Gp di Silverstone

A Silverstone Max Verstappen ha conquistato la pole position davanti a Lando Norris e Oscar Piastri: dietro le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Quinta pole position consecutiva per Max Verstappen, che si piazza in 1’26”720 davanti a tutti nelle qualifiche di oggi pomeriggio a Silverstone. Domani l’olandese partirà davanti a tutti nel gran premio di Gran Bretagna. Quarto Leclerc, quinto Sainz, mentre si rivedono le McLaren tra la prima e la seconda fila.

F1, Gp Silverstone: quinta pole position di fila per Max Verstappen

Non lascia briciole Max Verstappen, che si aggiudica ancora una pole position in questo strepitoso mondiale. Il pilota RedBull inizia il weekend come meglio non poteva, acciuffando la pole nel prestigioso Gp di Gran Bretagna. A Silverstone Verstappen piazza un 1’26”720 che gli varrà la prima posizione per la gara di domani, dietro di lui si rivedono le McLaren di Land Norris e Oscar Piastri. A seguire subito le due Ferrari invece di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Qualfiche difficili invece per le due Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton finito in sesta e settima posizione. Una griglia schematica, con le monoposto e i compagni di scuderia l’uno al fianco dell’altro, specchio perfetto dell’andamento delle auto in questa fase del mondiale.

La Williams di Alexander Albon vede l’ottava posizione, mentre Fernando Alonso protagonista di un grande inizio del mondiale ha avuto ancora delle difficoltà, riuscendo però a rimanere in top ten davanti all’Alpine di Pierre Gasly. La Redbull di Perez, unica a non aver partecipato al trenino delle scuderie, è stata eliminata nel Q1.

Si tratta della quinta pole position consecutiva per Max Verstappen (27 in carriera), a dimostrazione di un periodo di forma straordinario e di una monoposto ancora irraggiungibile per le altre case automobilistiche del mondiale.

Silverstone, Max Verstappen: “Qualifica pazza”. Norris scherza: “Lui rovina tutto!”

A parlare alla fine delle qualifiche è stato proprio Max Verstappen. Ai microfoni di Sky Sport il pilota olandese ha definito le prove del sabato come tra virgolette pazze e frenetiche. Una pista, a detta di Verstappen, molto scivolosa in alcuni punti e difficile da controllare. Ancora più sorprendete dunque la presenza in Q3 della McLaren, dice il pilota Red Bull, che si congratula con i colleghi. Chiazze sulla pista anche nel Q1, sottolinea il campione del mondo, che rimane esterrefatto dalla praticità della propria vettura, nonché fiducioso: “Spevo di avere una macchina veloce e che non fosse necessario spingere al 100%. Mentre nel Q3 ho attaccato. Oggi è stata una giornata molto positiva per noi, guardiamo con ottimismo a domani”.

Grande soddisfazione anche per Lando Norris, il quale quasi si radica di non essere riuscito a acciuffare il leader del mondiale. Secondo il pilota McLaren infatti il primo posto sarebbe stato molto vicino: “Ci sono andato molto vicino, pazzesco. L’ultimo è stato un giro ottimo, e per me e per il team è qualcosa di grandioso“. Scherza Norris, sulla forza del collega olandese, dicendo a fine intervista: “Fare secondo e terzo è qualcosa di eccezionale. Poi c’è sempre Max che rovina tutto a tutti noi“.

Una giornata speciale per la McLaren, con il pilota britannico che ci tiene sicuramente a fare bella figura nel gran premio di casa: “Non vedo l’ora che sia domani”, conclude nel suo intervento ai cronisti a fine gara.

A caldo commenta anche Leclerc, il quale ritorna sulle difficoltà della Ferrari e fissa l’asticella al secondo posto. Impossibile, secondo il pragmatico pilota monegasco al momento, puntare a disarcionare dalla testa del mondiale sicuramente, ma anche del gran premio britannico, Max Verstappen: “L’approccio avuto prima non ha pagato nel Q3, a volte va bene e altre invece no. L’obiettivo in gara è il 2° posto, ma attenzione alla Mercedes che sul long run va veramente forte“. Insomma, stupore anche da parte di Leclerc per la prestazione delle McLaren che dipinge come “sorprendente”: “Condizioni difficili, ho fatto fatica sia nella curva 6 che nella 7. Ho lavorato tanto, e si vedono i passi in avanti che abbiamo fatto in Q1 e Q2, mentre in Q3 non è andata bene. La McLaren va veramente forte, siamo rimasti sorpresi ma dobbiamo vedere il loro passo gara“.

Anche la Mercedes, dice Leclerc, sarà forte nel long run. La McLaren rimane un punto interrogativo invece. La Ferrari con le recenti modifiche aveva mostrato qualche segno di crescita, ma si dovrà attendere fino a domani per vedere se a Silverstone il passo gara dei 3 davanti potrà essere tenuto dalle rosse. Importante sarà il lavoro delle McLaren in questo senso, nei primi giri della gara, con Verstappen pronto a un’altra gara in solitaria.