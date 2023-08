Chi era Adrienne Vaughan, la turista americana morta ad Amalfi

Presidente di una nota casa editrice, era in vacanza ad Amalfi con la famiglia, con cui stava girando l’Europa, almeno prima del tragico incidente.

Adrienne Vaughan, questo è il nome della donna di 45 anni deceduta ieri in un tragico incidente nel mare di Amalfi. La statunitense era in vacanza con la famiglia, il marito e due figli, per girare l’Europa. Visitare l’Italia era il suo grande sogno, e il giorno prima di morire era riuscita a vedere Roma. Poi, la tragedia in barca.

L’incidente nelle acque di Amalfi

La tragedia ha avuto luogo ieri intorno alle 18. La famiglia si trovava a bordo di un gozzo sorrentino noleggiato da una cooperativa di Nerano per visitare la costa. L’imbarcazione si dirigeva verso Positano, e si trovava precisamente in prossimità del Fiordo di Furore quando si è scontrata violentemente contro il veliero Tortuga, 40 metri di lunghezza.

Il veliero trasportava 85 persone, di cui 80 erano turisti tedeschi e americani intenti a festeggiare un matrimonio, e 5 erano membri dell’equipaggio. L’impatto ha sbalzato Adrienne fuori dalla barca, ferendo anche suo marito ad una spalla.

La donna, tuttavia, ha avuto la peggio, perché è finita tra le eliche a motore dell’imbarcazione, che l’hanno ferita profondamente su tutto il corpo, in particolar modo sulla testa. Il tutto sotto gli occhi dei suoi figli.

A soccorrere la donna sono accorsi gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi, oltre ad alcune persone che si trovavano sulle imbarcazioni vicine. Adrienne versava comunque già in gravi condizioni, e gli operatori l’hanno portata alla Darsena del porto per caricarla su un’ambulanza.

Da lì, la corsa al pronto soccorso di Castiglione, il tentativo disperato di rianimazione, anche con farmaci salvavita, ma nessun risultato. L’ultima spiaggia era l’elisoccorso per trasferire la donna a Salerno, ma quando alle 19 l’elicottero è atterrato, non c’era già più nulla da fare.

Ad indagare sui fatti la Capitaneria di Porto di Amalfi. Il gozzo ed il veliero sono al momento sotto sequestro, e si attendono i risultati degli esami tossicologici sui conducenti. Per quanto riguarda le responsabilità e la dinamica dei fatti, non ci sono ancora certezze, ma sembra che chi guidava il gozzo abbia sbattuto contro la prua dell’imbarcazione turistica.

Chi era la vittima

Una vita stroncata all’apice del successo quella di Adrienne Vaughan. La statunitense era in vacanza con la famiglia: Mike, suo marito dal 2008, e i figli Leanna e Mason. Il sogno era quello di girare l’Europa insieme, per farla conoscere ai figli.

E da lì le tappe a Londra e in Italia, tra Roma, che avevano visitato appena 24 ore prima, e la costiera amalfitana. Quello però non era il primo viaggio dell’allegra famiglia, perché insieme avevano visitato le Bahamas, Atene, Creta, le Turks and Caicos.

Adrienne era anche una donna impegnata nel lavoro. Dal 2015 al 2018, ha fatto parte del gruppo editoriale della Disney. Poi, divenne dapprima direttore esecutivo della casa editrice Bloomsbury negli USA, e dal 2021 presidente. Non una casa editrice da poco, visto che la Bloomsbury è ben nota per essere la casa di pubblicazione di Harry Potter.

E se nelle migliori storie fantasy alla fine gli eroi riescono sempre a cavarsela, non è stato lo stesso per Adrienne, scomparsa tragicamente a soli 45 anni.