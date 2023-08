La notizia è rimbalzata su tutti i giornali, i telegiornali e, ovviamente, anche sui social. La statua dell’800 distrutta da un influencer, solo per fare un video che gli avrebbe portato tantissimi like.

Una statua dal valore di circa 100mila euro e che, lo stesso influencer voleva risarcire con una somma di soli 200 euro. Vediamo cosa è successo.

La statua distrutta dall’influencer

Lui ha distrutto un’importante statua del 1800 posizionata all’interno di un albergo. Influencer, fra i più famosi, di fitness e lifestyle tedeschi, e si chiama Janis Danner. L’ha distrutta con foga solo per avere quanti più like possibili sui suoi profili social. La statua del 1800 era dello scultore italiano Enrico Butti e si trovava in una villa che lo stesso influencer aveva preso in affitto a Viggiù, in provincia di Varese, per trascorrere le vacanze.

Nell’ambito di un video che stava girando, lo scopo era proprio quello di far cadere e distruggere la statua di gran valore. Ma la beffa più grande è stata quella che, secondo quanto dichiarato dai gestori della villa stessa, l’influencer avrebbe voluto risarcire la statua stessa con soli 200 euro.

Danner non si considera un personal trainer ma, come spiega sul suo profilo social, il suo obiettivo è quello di “offrire ai follower, e non solo, un canale che possa ispirare ambizione, determinazione e un atteggiamento positivo nei confronti della vita”. Il suo esser conosciuto in Germania ma, anche, nel resto d’Europa proprio grazie al suo profilo TikTok dove pubblica scene di vita quotidiana quanto anche contenuti relativi al suo lavoro.

Chi è Danner, il giovane che ha spinto a terra e distrutto la statua del 1800

La passione per lo sport e per il fitness sono la sua priorità. Ma allora perché questa bravata all’interno della villa in provincia di Varese? Dobbiamo dire che, in tutto, sono state 6 le persone denunciate per la distruzione e lo sfregio alla statua di Butti. Stando alla ricostruzione della scena, sarebbe stato proprio l’influencer tedesco insieme ad un’altra persona, ad aver spinto la statua e a farla cadere mentre una terza persona filmava il tutto per poi postarlo sui social.

La statua, come dicevamo, aveva un valore di circa 200mila euro ed era il simbolo di Villa Alceo a Viggiù, residenza affittata dal giovane influencer. Non solo il video che i ragazzi stavano facendo ma a riprendere la scena sono state soprattutto le telecamere di sicurezza della villa. Nel video si vede il gruppo di sei ragazzi, tra cui il noto influencer, che ignora totalmente il regolamento che vieta agli ospiti di entrare all’interno della fontana dove è situata la scultura.

I giovani si divertono tra di loro e filmano il tutto, fino a quando l’opera d’arte non cede. Solo in quel momento si accorgono della gravità della situazione. “Il bello è che dopo aver procurato un danno da centinaia di migliaia di euro, non hanno neppure sentito il bisogno di scusarsi, anzi, mi hanno detto che quella statua era fatta di sabbia e che mi avrebbero lasciato 200 euro a titolo di risarcimento” – ha affermato il gestore della villa.

Immediata è stata la denuncia del gestore della villa ai Carabinieri e la situazione, di certo non finirà qui.