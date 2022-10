Chi è Veronica Gentili? Età, laurea e Instagram della giornalista Tv

By

Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice e attrice italiana. Conosciamola meglio insieme.

La sua carriera prende il via con i primi lavori da attrice per poi passare al giornalismo, più in la diventerà conduttrice e anche opinionista in diversi programmi TV.

Vita privata di Veronica Gentili: età, social e famiglia

Molto della sua vita privata non è difficile da trovare in quanto la giornalista fa un buon uso dei social.

Veronica Gentili ha attivi gli account di Instagram, facebook e twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Controcorrente (@controcorrentetv)

Sappiamo che è nata nel 1982 il 9 luglio a Roma, quindi è del segno zodiacale del cancro.

È sempre stata malto professionale nel lavoro e la vediamo dare il meglio di sé per ogni ruolo che il cinema e la TV le ha regalato.

Come abbiamo detto la carriera dell’attuale giornalista inizia nel mondo dello spettacolo, come attrice per passare solo dopo al giornalismo.

In merito a ciò la Gentili parla al Maurizio Costanzo Show e dichiara:

“In realtà non mi sono mai lasciata alle spalle il mio passato. Lo porto molto con me. Credo che sia molto utile per il lavoro che faccio adesso”.

Viene da una famiglia di avvocati, mamma e papà entrambi nel mondo dell’avvocatura ma il padre verrà a mancare durante l’adolescenza di Veronica.

La sua vena artistica però non è del tutto infondata: la mamma della Gentili non era solo un avvocato ma era anche una bravissima artista e le sue opere erano famose in diverse gallerie d’arte, anche lei come il papà scompare però nel 2021.

Alessandro Vespignani è il fratello maggiore, insegna fisica, informatica e Salute alla Northeastern University a Bostoned ed è fondatore e direttore del Laboratory for the Biological modeling of Biological e Sistemi socio-tecnici.

Il titolo di studio della giornalista

La Gentili ha frequentato il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, liceo classico. Ma ha sin da subito intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo iniziando come attrice sia da teatro che da cinema.

Sappiamo ad esempio che ha preso parte al cast del film ‘Come te nessuno mai’ di Muccino del 1999.

Stesso periodo in cui, oltre che attrice, ha rivestito i ruoli di sceneggiatrice e anche di regista per quanto riguarda l’Otello di William Shakespeare nella versione di Salvatore Quasimodo.

Questa è quella che ricordiamo di maggior successo ma ovviamente fece lavori simili anche per altre opere sia per la Tv che per il teatro.

Ha collaborato sin dal 2013 con il ‘Fatto Quotidiano’ e fu proprio così che debuttò come giornalista diventando tale a tempo pieno nell’anno 2015.

Ha fatto vari interventi da opinionista in svariate trasmissioni ma anche talk show per diventare poi lei stessa conduttrice di programmi quali: Stasera Italia weekend, Controcorrente, Buoni o cattivi.

Ma quindi qual è il suo titolo di studi?

Abbiamo già parlato del diploma di maturità classica preso frequentando il liceo classico a Roma ‘Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani’.

Ma in seguito al diploma ha anche intrapreso un percorso di studi all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio D’Amico’.

Nell’anno 2015 però si è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti.

La storia d’amore con Massimo

Andiamo però all’interno della sua vita sentimentale: sappiamo poco in realtà ma pare che la sua relazione più duratura sia stata con un uomo che si chiama Massimo. Sappiamo che lavora anche lui nel mondo della cinematografia come sceneggiatore.

Non sappiamo però se i due siano sposati o meno, sicuramente sappiamo che non è mamma.

Sappiamo della Gentili che preferisce lasciare il gossip e i pettegolezzi lontani dalla sua vita al di fuori del lavoro, ma nonostante ciò ha deciso di fare una strappo alla regola e ha rilasciato dichiarazioni un po’ più private a TV Sorrisi e Canzoni.

Ha parlato di Massimo per la prima volta, definendolo il suo compagno e collega nel mondo dello spettacolo. Parla di lui come l’uomo perfetto: bravissimo ed attentissimo tra spesa, casa e faccende domestiche.

“Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo”

ha dichiarato lasciandosi andare la Gentili.

Dalla trippa alle lasagne con scamorza, scherza la giornalista durane l’intervista.

La loro è una storia solida, sembrano molto felici insieme e noi siamo contenti per loro.

Lei conduttrice e giornalista su rete 4 e lui collega e sceneggiatore cinematografico. Entrambi connessi da una bellissima stima reciproca.

Le piccole discussioni

Per quanto riguarda la conduzione la vediamo spesso a capo del programma ‘Controcorrente’ su rete 4.

In quel contesto la vediamo parlare di vari argomenti quali politica, attualità e approfondimenti di vari.

Nonostante la giornalista sia sempre discreta e mai inopportuna le piccole discussioni non sembrano mancare.

Girano tutte intorno al possesso della televisione, così ci dice sempre durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

La Gentili ha confermato di guardare ogni tipo di programma di informazione in merito ai colleghi, mentre il compagno vorrebbe vedere altro. Hanno trovato una soluzione, chiarisce la Gentili, ovvero di avere lei il possesso del telecomando sino alle 22 per poi lasciare via libera a film e serie di TV.