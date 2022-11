Chi è Ronit Elkabetz, il doodle di oggi di Google

Un doodle per Ronit Elkabetz. Oggi, 27 novembre, si celebra quello che sarebbe stato il 58esimo anniversario della nascita dell’attrice, regista e sceneggiatrice israeliana di origini marocchine. Il doodle di oggi è stato illustrato dall’artista Maya Shleifer.

L’illustratrice di origini israeliane ha voluto rendere omaggio a una delle attrici più acclamate del suo tempo e che, purtroppo, nell’aprile del 2016 è venuta a mancare per un tumore ai polmoni.

Chi era Ronit Elkabetz

Forse non tutti la conoscono, ma grazie al doodle di oggi sarà l’occasione ideale per saperne di più. Google, infatti, ha voluto rendere omaggio a Ronit Elkabetz, un’attrice, regista e sceneggiatrice israeliana di origini marocchine.

Nata 58 anni fa a Be’er Sheva, una città del sud d’Israele, conosciuta per essere la più grande città del deserto del Negev, l’attrice era nota perché è stata considerata una vera icona sia nel suo paese che in Francia.

Elkabetz, grazie alle sue origini marocchine sapeva parlare benissimo tre lingue: ebraico, arabo e francese; il padre era impiegato alle poste, mentre la madre era una parrucchiera. La maggiore di quattro fratelli, ha avuto il privilegio di lavorare alla trilogia di Viviane Amsalem con Shlomi, suo fratello minore diventato regista.

A soli 17 anni, a Tel Aviv, ha iniziato la sua carriera come modella, complice la sua bellezza penetrante e la sua maturità che la facevano sembrare più grande della sua vera età.

La carriera cinematografica

Nel 1990, a 26 anni, non avendo mai frequentato corsi di recitazione, supera un’audizione per quella che inizialmente Elkabetz credeva fosse una pubblicità: invece si trattava del film The Appointed.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di successi fino a diventare una delle attrici più acclamate del suo tempo, sia in Francia che in Israele, vincendo il suo primo Ophir Award, un importante riconoscimento israeliano, grazie alla pellicola Sh’Chur in cui Elkabetz interpretava la sorella maggiore di una famiglia coinvolta in superstizioni.

Il Matrimonio tardivo e la Banda sono tra i film di maggiore successo dove l’attrice israeliana ha preso parte. Il film Viviane, di cui lei era sceneggiatrice e anche regista insieme al fratello minore, nel 2014 è stato proposto per rappresentare Israele ai Premi Oscar del 2015, non riuscendo, però, a ottenere la nomination. L’anno successivo, nel 2015, invece, viene eletta a capo della giuria della Settimana Internazionale della Critica del 68º Festival di Cannes.

Ronit Elkabetz ha avuto la capacità e anche il privilegio di rendere popolare il cinema israeliano grazie ai molteplici ruoli femminili interpretati durante la sua carriera.

Vita privata

Sulla vita privata dell’attrice israeliana si sa ben poco; il 25 giugno 2010 è convolata a nozze con l’architetto, suo connazionale, Avner Yashar. Dalla loro unione sono nati due gemelli, Shalimar e Omri. Purtroppo, il 19 aprile 2016, a Tel Aviv, all’età di 52 anni si è spenta a causa di un tumore ai polmoni.