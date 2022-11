Chanel Totti sbotta, l’inaspettata risposta alle accuse sui ritocchini | VIDEO

By

Chanel Totti risponde con un video alle accuse che dicono di essersi ritoccata e senza mezzi termini.



Una delle coppie di cui si è parlato a lungo durante l’estate e si continua ancora a farlo oggi è quella formata da Francesco Totti, ex capitano dell’AS Roma e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi.

I due, dopo vent’anni assieme, di cui diciassette di matrimonio e tre di fidanzamento, hanno deciso di separarsi per via di un presunto tradimento da parte della Blasi nei confronti di Totti, come lui ha detto ai giornali.

Chanel Totti e i ritocchini

Nei mesi seguenti, si è parlato anche della nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi con la quale ha una relazione che è iniziata a Capodanno dello scorso anno, mentre, Ilary Blasi sembra non avere nessun interesse amoroso al momento.

Anche se i due coniugi hanno chiesto ai giornali di non mettere in mezzo a questa storia i loro figli, indirettamente i loro tre eredi ne sono stati coinvolti dato che tutti gli occhi sono stati puntati sulla loro famiglia.

In particolare, si è parlato di come i tre figli di Totti e Ilary, abbiano passato dei momenti assieme alla nuova compagna di Francesco, condividendo con lei alcuni momenti importanti per il loro genitore.

Intanto, mentre suo fratello Cristian si divide tra Milano e Roma per crescere professionalmente nel mondo del calcio e sua sorella Isabel ha cominciato le scuole elementari, la figlia di mezzo, Chanel è diventata una star di Tik Tok.

In poco tempo, infatti, la ragazza ha avuto un enorme popolarità sul social network, dove condivide alcuni video che spesso hanno delle canzoni che sembrano essere rivolte alla situazione famigliare che sta vivendo.

Inoltre, Chanel interagisce molto con i suoi followers, e grazie ad alcune dirette abbiamo scoperto che uno dei loro gatti, di razza Sphynx, Alfio era scappato di casa ed è stato ritrovato solo dopo qualche giorno.

Per via della sua popolarità negli ultimi mesi, si era parlato di un coinvolgimento della ragazza nella nuova edizione de Il Collegio, ma questa è rimasta soltanto un’indiscrezione infondata, dato che al momento non sembra essere interessata al mondo della tv.

La risposta della ragazza su Tik Tok

Alcuni utenti, l’hanno accusata di avere un viso molto particolare e di aver subito degli interventi chirurgici nonostante la sua giovane età. Chanel ha sempre ammesso di non essere mai passata sotto il bisturi.

Proprio per questo ha risposto che, solo quando sarà maggiorenne, potrebbe pensare di ricorrere ad alcune punturine per gonfiare le labbra e per questa affermazione ha ricevuto altre critiche.

Così, dopo qualche giorno, ha pubblicato sul suo profilo di Tik Tok, un video dove utilizza la voce di Elenoire Ferruzzi che dice, in modo colorito, di non voler somigliare alla massa di gente con una faccia comune.

Con queste parole, Chanel ha voluto rispondere a tutti coloro che l’accusano di avere un viso non del tutto naturale, mentre c’è chi la trova una bellissima ragazza paragonandola a sua madre.

Non ci resta che attendere qualche anno per capire se Chanel Totti, cederà al bisturi oppure rimarrà acqua e sapone come adesso.