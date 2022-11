Croazia-Canada, sfida decisiva nel Gruppo F

La Croazia ha bisogno di tre punti per continuare a sognare in una qualificazione complicata, di fronte troverà un Canada ferito ma che nonostante la sconfitta con il Belgio ha dimostrato di avere grande personalità e talento per lottare fino in fondo per un posto agli ottavi di finale.



Dovrebbe presentare qualche novità l’undici iniziale di Dalic che rispetto alla sfida con il Marocco partirà con Pasalic titolare al posto di Vlasic, Livaja e Perisic completeranno il tridente offensivo.

Nell’ultima giornata Modric e compagni avranno il big match contro il Belgio che con ogni probabilità sarà decisivo, oggi serve una vittoria convincente per una squadra che vuole confermarsi ai massimi livelli dopo la finale raggiunta a Russia 2018.



Il Canada viene dalla sconfitta di misura all’esordio contro il Belgio, Herdman è stato “tradito” proprio dal suo uomo migliore Davies che si è fatto parare un calcio di rigore da Courtois ancora sul risultato di 0-0.

L’obiettivo dei canadesi sarà quello di replicare la stessa prestazione fornita nella gara d’esordio provando a migliorare nell’ultimo passaggio e cercando di appoggiarsi con più efficacia sull’unica punta David.



Croazia con il 4-3-3, Modric, Brozovic e Kovacic a centrocampo

Dalic ripartirà dalla qualità e dall’esperienza del proprio centrocampo che sulla carta si presenta come uno dei migliori di tutto il mondiale.

In cabina di regia agirà Marcelo Brozovic, in netta ripresa rispetto alle difficoltà fisiche avute ad inizio stagione con la maglia dell’Inter.



Tra i pali pronto Livakovic, la linea difensiva a quattro sarà composta da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa.

Come detto la regia sarà affidata a Kovacic, Brozovic e Modric, il tridente offensivo sarà quello formato da Pasalic, Livaja e Perisic.

Canada con il 3-5-2, David punta centrale

Herdman dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha ben figurato nella sconfitta di misura contro il Belgio.

Perno della squadra sarà ovviamente Davies che dovrà riscattarsi dopo l’errore dal dischetto nel match d’apertura del mondiale.

Tra i pali pronto Borjan, la difesa a tre è formata da Johnston, Miller e Vitoria.

A centrocampo ci saranno Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies e Laryea.

Davanti la coppia d’attacco sarà quella formata da Larin e David.

Il match sarà trasmesso alle ore 17 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.