Questa sera al Grande Fratello Vip vi sarà come ospite Lucia Spinalbese. Vediamo chi è la sorella minore di Antonino.

L’imprenditore digitale Antonio Spinalbese ha in realtà due sorelle. Una è Lucia, la quale ha sette anni in meno di lui, mentre della seconda non si sa nulla, in quanto non possiede alcun profilo social.

Chi è la sorella di Antonino Spinalbese

Dunque Antonino Spinalbese questa sera riceverà una bellissima sorpresa. Infatti a quanto pare la sorella Lucia è attesa come ospite durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 7. Ma vediamo chi è Lucia Spinalbese.

Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della seconda figlia della showgirl, ha più di una volta parlato del suo rapporto con le sorelle. A quanto pare sono molto uniti a causa di un evento traumatico che li ha caratterizzati, ossia il suicidio del padre.

Nonostante i social siano un elemento centrale delle vite dei fratelli Spinalbese, sia Antonino che Lucia scelgono con cura cosa rendere pubblico e cosa no della propria vita privata.

Infatti della piccola Lucia sappiamo solo che, sulla base delle parole del fratello maggiore, è 7 anni più piccola di Antonino e dunque è del 2002. Si tratta di una normalissima ragazza che ama la moda, i viaggi e passare il tempo libero con gli amici.

La tragica morte del padre ha profondamente influenzato la sua vita, tanto che ha voluto imprimere il suo ricordo sulla pelle, attraverso un tatuaggio.

Inoltre il decesso del padre ha fatto sì che il rapporto con il fratello maggiore divenisse molto profondo. Infatti proprio a detta di Antonino, è stato lui a dover assumere le vesti della figura paterna per entrambe le sorelle.

La puntata di questa sera al Grande Fratello Vip 7

Questa sera dunque i tre fratelli si riuniranno, dopo circa 80 giorni senza vedersi. L’incontro avverrà in un contesto che vede Antonino molto giù di morale a causa di determinati eventi accaduti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dopo l’interruzione della “relazione” con Oriana Marzoli, il concorrente ha litigato durante il weekend sia con Charlie Gnocchi che con Alberto De Pisis, isolandosi sempre di più.

Inoltre la puntata di oggi di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha anticipato, come da consuetudine, alcune vicende che caratterizzeranno la puntata di questa sera del GFVip. Oltre alla visita della sorella di Antonino Spinalbese infatti, vi saranno altre dinamiche interessanti.

Pamela Prati avrà un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich e inoltre verrà svelata la relazione tra Gegia e un presunto uomo turco.