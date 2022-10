Bonus 150 euro in arrivo a novembre, ecco come averlo

By

L’Italia intera, attualmente, sta affrontando uno dei periodi di crisi economica più bui della storia del nostro paese. A causa della pandemia da Covid-19 e del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, infatti, stiamo tutti assistendo a un rapido e costante aumento del costo della vita, bollette comprese. Ecco, a tal proposito, l’aiuto in arrivo a breve dal governo tramite un nuovo bonus.

L’arrivo dell’inverno, quest’anno, spaventa molto di più rispetto al passato. E insieme a esso, anche il futuro in generale è fonte di preoccupazione per famiglie e imprese italiane. I costi delle utenze, infatti, stanno aumentando a vista d’occhio, così come l’inflazione e il costo della vita.

Ci troviamo tutti, dunque, in balia degli eventi, e continuiamo a chiederci come e quando questa situazione riuscirà a migliorare. Al momento, non possiamo sapere cosa ci aspetta nei prossimi mesi, ma sappiamo che a breve potremo giovare di un aiuto economico proveniente dallo stato.

Il decreto “Aiuti-ter“, infatti, è stato approvato, e sono stati stanziati dal governo 14.000.000.000 €. Tra i tanti provvedimenti studiati, vi è anche un nuovo bonus, questa volta da 150 €, che potrebbe essere erogato “una tantum” già nel mese di novembre, così come riportato dall’Ansa. Ecco, a chi spetta, come richiederlo e tutto ciò che c’è da sapere.

Bonus 150: chi potrà riceverlo

Come precedentemente accennato, dunque, il decreto “Aiuti-ter” è stato approvato e, presto, potremo beneficiarne tutti. Sì, esatto, perché il cosiddetto “Bonus 150” spetterà a tutti, lavoratori e pensionati. L’unico requisito da possedere per riceverlo è avere un reddito non superiore ai 20.000 l’anno.

Sono idonei a ricevere il “Bonus 150”, infatti, tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico sia in quello privato, con retribuzione imponibile che non superi i 1.538 € mensili, e che non percepiscano prestazioni e esso incompatibili.

Anche i pensionati e i lavoratori autonomi potranno richiedere il bonus, così come anche i disoccupati, i collaboratori domestici e coloro i quali sono beneficiari di Naspi e Dis-coll. Nessuna eccezione neanche per coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza, a patto che altri membri del nucleo familiare non abbiano percepito altri tipi di indennità.

Rientrano nelle categorie idonee al bonus anche dottorandi e assegnisti, ma solo nel caso in cui non siano iscritti a forme previdenziali obbligatorie e non ricevano altri tipi di abbuoni.

Modalità di erogazione

L’Ansa, dunque, ha già anticipato che il “Bonus 150” potrebbe essere erogato già nel prossimo mese di novembre, ma quali saranno le modalità? Tutto dipende, ovviamente, dalla categoria alla quale si appartiene.

I lavoratori dipendenti, infatti, beneficeranno dell’aumento relativo al bonus direttamente in busta paga; stessa cosa accadrà per i pensionati, ai quali verrà erogata dall’Inps. Erogazione automatica anche per disoccupati, collaboratori domestici e percettori di indennità di disoccupazione.

La situazione, invece, si prospetta diversa per i lavoratori autonomi. Coloro i quali appartengono a tale categoria, infatti, sono ancora in attesa di ricevere il precedente aiuto da 200 € a essi destinato. È probabile, dunque, che verrà inviato tutto in un’unica soluzione, per una cifra totale pari a 350 €.