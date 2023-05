Chi è incinta tra queste 3 donne? Quasi nessuno riesce ad indovinare la soluzione

Nel test di deduzione che ti proponiamo oggi, dovrai trovare la soluzione alla domanda: Chi è incinta tra queste 3 donne? Sei pronto?

Ti basterà guardare attentamente l’immagine proposta per pochi secondi per poi dare il più velocemente possibile la soluzione.

Chi è incinta tra queste 3 donne?

Oggi ti chiediamo di trovare il più velocemente possibile la soluzione ad una domanda, guardando attentamente un’immagine. Si tratta, dunque, di un test di deduzione che costituisce una forma di test cognitivo che misura la capacità di una persona di ragionare logicamente e di trarre conclusioni basate su informazioni limitate.

Tali test sono spesso utilizzati in ambito lavorativo e accademico per valutare le capacità di problem solving di un individuo. Una tipologia del genere di test rappresenta una sfida mentale perché richiedono una forte concentrazione e attenzione ai dettagli. Solitamente le domande sono presentate sotto forma di problemi logici che richiedono di analizzare un insieme di informazioni e di dedurre una conclusione logica.

I test di deduzione sono utili per valutare le capacità cognitive di un individuo, ma non sono l’unica forma di valutazione. In generale, questi test non possono essere utilizzati come unico fattore per determinare la capacità di un individuo di svolgere un lavoro o di avere successo in una determinata attività.

Se non riuscirai a trovare la soluzione in pochi secondi, niente paura. Potrai, attraverso la pratica, migliorare le tue capacità deduttive. Sei pronto a trovare la risposta esatta?

Riesci a trovare la soluzione?

La domanda a cui dovrai rispondere nel minor tempo possibile guardando la foto è quale delle tre donne nell’illustrazione è incinta. Per rispondere è necessario dover osservare attentamente i dettagli.

Delle tre donne si vedono soltanto le gambe o parte di esse. La prima donna a sinistra ha ai suoi piedi delle scarpe rosse con il tacco vertiginoso. I piedi, però, all’interno delle scarpe, appaiono particolarmente gonfi. Questo potrebbe essere un sintomo di gravidanza in corso. La donna al centro, invece, non indossa le scarpe ma soltanto i calzini che, però, appaiono un po’ scesi e non messi perfettamente. La terza ed ultima donna, a destra, è a piedi scalzi e presenta delle unghie dei piedi particolarmente lunghe ma, dall’immagine sembrerebbero curate.

Traendo qualche conclusione, quale delle tre donne, a colpo d’occhio potrebbe sembrare incinta? La maggior parte delle persone potrebbe rispondere che la donna incinta è la prima, per via delle caviglie gonfie.

Qualcun altro, invece, potrebbe rispondere come soluzione che la donna incinta è la terza a destra per via delle unghie lunghe che, magari, a causa del pancione, non è riuscita a tagliarsi a dovere.

La risposta corretta, invece, verrà data soltanto da chi ha molto spirito di osservazione. La donna al centro, infatti, a causa del pancione, sta trovando difficoltà ad indossare correttamente i calzini. La soluzione, dunque, è la donna al centro.