Sfiorata la tragedia a New York, dove Harry e Meghan hanno sfiorato l’incidente stradale per sfuggire all’insistenza dei paparazzi.

La polizia ha commentato la vicenda confermando che poteva essere una tragedia. A bordo con la coppia c’era anche Dora, la madre dell’ex attrice statunitense che in questi giorni ha fatto molto parlare di sé per la mancata presenza all’incoronazione di Re Carlo. Tuttavia, proprio per il suo pugno duro nonostante abbia a che fare niente di meno che con la Royal Family, Meghan è molto apprezzata, tanto che l’evento da cui è dovuta fuggire era la premiazione per l’empowerment femminile.

Incidente sfiorato per Harry e Meghan

La coppia più in vista del momento, ovvero quella composta dall’ex attrice Meghan Markle e il secondogenito di Re Carlo, Harry, è al centro oggi di un evento che poteva essere una tragedia, invece fortunatamente c’è stata solo tanta paura.

Il principe e sua moglie sono rimasti coinvolti in un evento spiacevole per le strade di New York. Avevano appena partecipato a una cerimonia dove la duchessa ieri sera ha ricevuto il premio Ms. Foundation Women of Vision Award per l’empowerment femminile.

All’uscita dal luogo della premiazione, un folto gruppo di paparazzi li ha accerchiati con maniere così soffocanti che la coppia, accompagnata dalla madre di lei Dora, si è data letteralmente alla fuga ma per seminare i giornalisti invadenti che nel frattempo li stavano seguendo, hanno sfiorato l’incidente.

Secondo il loro portavoce, che ha dato la notizia di quanto accaduto, l’inseguimento è durato circa 3 ore e nel corso di questo ci sono state molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e addirittura due agenti della polizia.

Sui media locali leggiamo che i Duchi di Sussex sono estremamente scossi e sconvolti, perché dopo questo inseguimento quasi da film di azione, hanno avuto un importante schianto.

L’inseguimento è iniziato intorno alle 22 e i paparazzi alle loro costole erano una dozzina. Un cameraman avrebbe colpito diversi veicoli, altri dei pedoni, pur di accaparrarsi la notizia del momento. La guardia del corpo della coppia ha fatto del suo meglio per seminare gli invadenti fotografi, nel frattempo la 66enne Dora era particolarmente terrorizzata da quanto stava accadendo. La donna è una presenza silenziosa nella vita del principe e molti dicono che dietro la decisione dell’allontanamento dalla Royal Family ci sia proprio lei.

La polizia ha cercato di fermare gli assalitori ma gli avvertimenti sono stati ignorati pur di accaparrarsi le foto migliori.

L’evento

Polemiche e chiacchiere di corridoio a parte, l’incidente di ieri sera è stato terribile e poteva avere un epilogo tragico, tutti ora sono in attesa di sapere se la Royal Family, più precisamente Carlo e William, si interesseranno alla spiacevole vicenda contattando il principe per sapere delle sue condizioni.

Insieme alla moglie e alla suocera si era recato ieri sera ad un evento nella città di New York dove Meghan ha ricevuto un premio perché è stata eletta Women of Vision per la sua attività di sostegno alle cause delle donne ma anche perché ha una personalità molto forte che riesce a imporre le sue volontà anche di fronte a una famiglia autorevole come quella reale.

La sfarzosa serata di gala tenutasi allo Ziegfeld Theatre di Manhattan è il primo evento pubblico dopo l’incoronazione di Re Carlo III a cui ha preso parte Meghan, che invece non era presente in quest’ultimo. Solo Harry vi ha partecipato rientrando dopo nemmeno 24 ore con un jet privato per ricongiungersi alla famiglia e festeggiare i 4 anni del primogenito Archie.

Harry, che dal 2020 vive con la sua famiglia negli Stati Uniti in seguito ai contrasti con la Royal Family. ha più volte lamentato l’invadenza dei media nella sua vita privata, specialmente per la sua storia personale. Ricordiamo una triste curiosità del suo passato, sua madre Diana è morta nel 1997 in un incidente stradale a Parigi proprio mentre dei paparazzi la inseguivano.

Una dinamica terribilmente simile e stando alle prime informazioni, l’auto dei due ex reali e quelle dei paparazzi avrebbero sbandato durante il tortuoso inseguimento, coinvolgendo altre vetture e mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.

Una bella serata di premiazione finita in modo amaro, fortunatamente senza vittime.