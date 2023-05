Laura Pausini ha lanciato un appello sui social per l’alluvione in Emilia-Romagna

Sono tanti i volti noti dello spettacolo che in queste ore sono in ansia per la popolazione dell’Emilia Romagna, tra loro anche Laura Pausini. L’artista di fama internazionale, come è noto, ha origini proprio di Faenza, nel Ravennate, una delle zone più martoriate, e sta vivendo con apprensione le notizie che arrivano sempre più drammatiche dalla regione. Sempre molto attiva sui social, la cantante ha lanciato un appello alle istituzioni dal suo profilo Twitter, in cui ha chiesto la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo. Tanti i personaggi noti che in queste ore stanno stringendosi virtualmente attorno ai cittadini della regione.

Sono ore di apprensione, quelle che stanno vivendo gli italiani nell’assistere increduli e attoniti a quanto sta succedendo in Emilia Romagna a causa del maltempo. Il bilancio delle vittime si aggrava, ed è notizia di pochi minuti fa di una nona persona morta a causa dei danni causati dalle piogge incessanti di questi giorni. Anche molti personaggi noti dello spettacolo stanno mostrando la loro vicinanza sui social alla popolazione emiliano romagnola, come Laura Pausini, nata proprio a Faenza e vissuta per anni a Solarolo, nel Ravennate, una delle aree più martoriate dall’alluvione e l’esondazione dei fiumi, che oggi ha lanciato un appello alle istituzioni sui social affinché mantengano la massima attenzione sul “suo” popolo, prostrato ma non piegato da una tragedia incommensurabile.

Laura Pausini reagisce a quanto sta succedendo nella sua Emilia Romagna e lancia un appello alle istituzioni affinché non lascino soli i suoi conterranei

Un messaggio struggente e carico di dolore, quello della cantante romagnola Laura Pausini, originaria di Faenza, una delle città più colpite dal maltempo che sta flagellando l’Emilia Romagna da giorni e che non accenna a voler terminare.

Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche… pic.twitter.com/QCQ1b6VGYV — Laura Pausini (@LauraPausini) May 17, 2023

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)” ha scritto nella prima parte del suo post Pausini, che sta vivendo tramite i suoi parenti il dramma di dover lasciare le proprie abitazioni sommerse da acqua e detriti.

“A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana” ha poi aggiunto, chiedendo di fatto che i suoi concittadini non vengano lasciati soli davanti a un disastro tanto immane. A corredo, una foto di Solarolo, città in cui ha a lungo vissuto, praticamente sommersa dall’acqua: uno spettacolo spaventoso.

Ma Laura non è l’unico personaggio noto che in queste ore sta cercando di supportare con messaggi tramite social la popolazione dell’Emilia Romagna.

Emilia Romagna, dalla Scuderia Ferrari a Simona Ventura e Iva Zanicchi, sui social il dolore del mondo dello spettacolo e dello sport per la sua popolazione

“Siamo vicini alle popolazioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche colpite dalle inondazioni e dalle forti piogge delle ultime ore” è questo il messaggio lanciato su Twitter dalla Ferrari, poche ore prima che la F1 decidesse di annullare a data da destinarsi il GP di Imola, decisione condivisa dalla casa automobilistica, che ha poi rilasciato anche un comunicato ufficiale. “La priorità in questo momento non può che essere la sicurezza” si legge in uno stralcio della dichiarazione.

Sconvolta anche la conduttrice Simona Ventura, la quale prima di trasferirsi a Chivasso, ha vissuto per anni a Bentivoglio, cittadina dell’area metropolitana di Bologna, ora una delle zone più devastate dal maltempo assieme all’area di Ravenna. “In lacrime per la mia “Romagna”” ha scritto anche lei sul profilo Twitter.

A farle eco, Iva Zanicchi, originaria dell’Emilia e che sta vivendo con grande sgomento quanto sta a ccadendo e ha voluto lasciare un messaggio di speranza sotto il post della collega: “Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l’Emilia Romagna”.