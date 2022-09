La NATO promette una “risposta determinata” agli attacchi contro gli alleati

La Nato mette in guardia sulle conseguenze della guerra ibrida dopo il sabotaggio dei gasdotti russi.

La NATO promette una risposta contro la guerra ibrida. Con una nuova perdita nei gasdotti Nord Stream verso il Mar Baltico, l’Alleanza Atlantica ha dichiarato giovedì che la serie di perdite nei gasdotti che collegano la Russia alla Germania sono il risultato di atti di sabotaggio che dovranno affrontare una “risposta unita e determinata”.

E’ la prima volta che la Nato usa toni così fermi e accesi nei confronti della Russia

È la prima volta che la Nato – che mercoledì ha assicurato che rafforzerà la sicurezza delle installazioni critiche – ha avvertito così chiaramente di essere pronta e disposta a rispondere agli attacchi alle infrastrutture chiave da parte dei suoi alleati e a proteggerli. Né la Nato né la Commissione Europea, che ha anche promesso una risposta al sabotaggio, incolpano apertamente nessuno delle esplosioni negli oleodotti, che hanno provocato un disastro ambientale, hanno scosso ancora una volta i mercati energetici e hanno messo sul tavolo le vulnerabilità di le strutture chiave dei Ventisette a possibili attacchi.

Tuttavia, fonti comunitarie, Alliance e analisti specializzati indicano la Russia come il più probabile autore del sabotaggio, su cui stanno indagando le autorità tedesche, danesi e svedesi.“Ci impegniamo a prepararci, scoraggiare e difenderci dall’uso coercitivo dell’energia e da altre tattiche ibride da parte di attori statali e non statali”, afferma una dichiarazione congiunta del Consiglio del Nord Atlantico.

Gli incidenti nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 – che al momento delle esplosioni non stavano pompando gas – arrivano al culmine dell’escalation di tensione del presidente russo Vladimir Putin contro l’Occidente. Il leader russo, che ha sventato minacce nucleari e sta usando l’energia come leva di pressione, si prepara ad annettere quattro regioni ucraine attraverso voti illegali e acuisce la guerra lanciata a febbraio nel Paese vicino, inviando in questi giorni decine di migliaia di reclute mobilitate in Russia.

Gli pseudo-referendum, che serviranno a Putin per lastricare l’annessione con cui cerca di ridisegnare la mappa in modo che questi territori facciano parte della Russia, aumentano anche il rischio di una guerra nucleare, hanno avvertito Ue e Nato. Il Cremlino ha avvertito che prenderà in considerazione un attacco alla Russia qualsiasi attacco alle quattro regioni ucraine che vuole annettere – Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk – e in cui ha collocato autorità fantoccio.

La Russia ha definito gli incidenti nei gasdotti come un “atto di terrorismo”

Gli scarichi derivati ​​dalle potenti esplosioni nei gasdotti, che erano pieni per mantenere una pressione costante, sono stati un importante campanello d’allarme sulla sicurezza delle infrastrutture chiave per i Paesi, sottolineano fonti alleate. La guerra ibrida, che può variare dalla propaganda agli attacchi informatici, compreso il sabotaggio di strutture critiche, mira a destabilizzare e persino paralizzare un paese.

La Russia ha definito gli incidenti nei gasdotti come un “atto di terrorismo” e data l’informazione che c’erano sottomarini russi in una zona vicina alle esplosioni, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha sottolineato che c’era una presenza “molto più ampia” della NATO nell’area. Dopo l’allerta per il sabotaggio dei gasdotti, Bruxelles si muove per rafforzare la protezione delle proprie infrastrutture.

Una direttiva comunitaria del 2021 propone formule per ridurre le vulnerabilità nelle strutture critiche —sia fisiche che in quei sistemi che forniscono servizi di base, come banche, approvvigionamento idrico, energia, cyberspazio, telecomunicazioni—, ma sono gli Stati che si occupano della protezione delle sue infrastrutture.

Oggi i ministri degli Esteri dei Ventisette discuteranno dell’accaduto e di una possibile risposta in un incontro a Bruxelles in cui verranno approvate misure di emergenza per far fronte ai problemi di approvvigionamento derivanti dalla battaglia energetica del Cremlino con l’Ue.

La situazione si fa sempre più tesa e delicata, anche in vista del fatto che oggi Putin comvaliderà i referendum sull’annessione delle province occupate della Ucraina.