Stasera riparte la nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5. Conosciuto anche come il reality dei sentimenti, nella nuova stagione del docu-reality il conduttore Filippo Bisciglia racconterà le storie di sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune. Ogni anno il format è sempre lo stesso: a cercare di indurre in tentazione nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate ci saranno le tentatrici e i tentatori. Tra questi è apparso il nome di Daniele Schiavon.

I 28 single tra ragazzi e ragazze hanno l’arduo compito di far cadere in tentazioni le coppie che per 21 giorni saranno separati e non mancheranno di sicuro grandi colpi di scena tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercando al contempo di fare chiarezza sui loro sentimenti e nella loro storia d’amore.

Chi è Daniele Schiavon

Tra i tentatori della nuova stagione di Temptation Island ci sarà Daniele Schiavon, già volto conosciuto per la rete Mediaset, in quanto ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche nella edizione di Uomini e Donne 2019/2020.

I due si sono lasciati pochi mesi dopo la fine del programma e Daniele, a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, ha deciso di partecipare a Temptation Island come tentatore delle fidanzate.

Nato a Roma il 28 marzo 1995, lavora nel campo della ristorazione. Nonostante i suoi 150 mila follower, il 28 enne risulta avere il suo profilo Instagram privato e non ha seguito le orme di tanti altri ragazzi che dopo aver intrapreso una esperienza televisiva si è lanciato nel mondo dei social per professione.

Daniele è anche impegnato nella professione calcistica: nel 2012 inizia a giocare con il Terracina, successivamente sarà acquisito alla Paganese Calcio. Nel 2017 assume il ruolo di centrocampista nell’Asd Crecas Palombara.

La sua esperienza a Uomini e Donne

Nonostante sia passato parecchio tempo dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, molte ragazze lo ricordano ancora per aver corteggiato Giulia Quattrociocche e che poi quest’ultima il 2 dicembre del 2019 lo scelse, facendo impazzire i fans.

I due sono stati insieme solamente 3 mesi, infatti nel marzo del 2020 la loro relazione è giunta al capolinea. Soprannominato dalle persone care Dadolo, il 28 enne è molto legato alla propria famiglia, in particolare con i suoi nipotini di 5 e 2 anni e con la nonna Nandina, con la quale ha un rapporto speciale.

Si sa ben poco della sua vita privata, ma dalla sua esperienza a Uomini e Donne, ha dimostrato di essere un ragazzo molto sensibile e al tempo stesso determinato. Inoltre, nella sua partecipazione al programma di Maria De Filippo ha più volte mostrato gelosia nei riguardi della donna che gli piace.