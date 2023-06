Bandiere blu, la regione italiana al primo posto: considerata la più bella di tutte

By

Sapevi che una regione italiana si è aggiudicata più bandiere blu di altre. No, stavolta non si tratta della Sardegna. Vediamo di che regione si tratta.

Le bandiere blu rappresentano un riconoscimento internazionale che viene assegnato alle spiagge e ai porti turistici ogni anno.

Cosa s’intende per Bandiere Blu?

Soltanto alcune spiagge e porti turistici possono aggiudicarsi le Bandiere Blu. Questo riconoscimento, infatti, viene assegnato soltanto se vengono soddisfatti alcuni criteri in termini di qualità ambientale, gestione sostenibile, sicurezza e servizi offerti. Si tratta di un programma volontario e senza scopo di lucro promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

Tra i criteri che servono per la valutazione spicca la qualità dell’acqua di balneazione, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale, la sicurezza e l’accessibilità per le persone con disabilità. Le spiagge ed i porti che hanno ottenuto il riconoscimento sono sinonimo di eccellenza e di impegno verso la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Utilizzare il simbolo Bandiera Blu è sinonimo di qualità ambientale e attrattiva turistica. Per i visitatori. Tra le regioni italiane che ricevono ogni anno il riconoscimento spicca sicuramente la Sardegna. Quest’anno, però, non è la regione che ha ottenuto i maggiori riconoscimenti. Vediamo qual è.

La regione italiana che se n’è aggiudicate di più

L’Italia, essendo una penisola ha 8300 chilometri di coste, una più bella dell’altra. Le bandiere blu che si è aggiudicata l’Italia, per il solo 2023, sono state 226, assegnate ad altrettanti comuni di riferimento. Le spiagge marine e lacustri che si sono aggiudicate il riconoscimento sono, invece, 458. Soltanto in Italia, dunque, ci sono l’11% di bandiere blu presenti in tutto il globo.

Per il 2023 la regione che si è aggiudicata più Bandiere Blu è una regione insospettabile, anche se è nota per alcune sua bellissime spiagge. Si tratta della Liguria. Sono state 34 le bandiere blu che la regione è riuscita ad aggiudicarsi. Tra i comuni premiati: Bordighera, Sanremo e Imperia.

La Liguria ha ottenuto molte Bandiere Blu per le sue spiagge grazie alla qualità delle sue acque di balneazione, alla gestione sostenibile dell’ambiente marino e costiero e all’offerta di servizi di alto livello. La regione, inoltre, promuove l’educazione ambientale per sensibilizzare i residenti e i visitatori sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero.

Medaglia d’argento per la Puglia con 22 bandiere (con i comuni, ad esempio, di Vieste, Gallipoli, Polignano a Mare, Ostuni); medaglia di bronzo per la Calabria con 19 bandiere blu. Sul podio con lei Calabria (con, tra le altre, Soverato e Diamante), Campania (con, ad esempio, Vico Equense, Positano, e Castellabate) e Toscana (tra cui Forte dei Marmi). Ultimo in classifica il Molise che, nonostante abbia poche spiagge ha comunque ottenuto due bandiere blu. Parimenti il Friuli Venezia Giulia, con due bandiere blu.