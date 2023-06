Filippo Facci sbarca a Rai2, per il giornalista pronta una striscia informativa quotidiana

Anche il giornalista monzese, tra i nuovi volti Rai della prossima stagione. Per Filippo Facci sarebbe pronta una fascia quotidiana, stando alle anteprime di Tvblog. Benché il condizionale sia d’obbligo, l’ufficialità potrebbe esserci già il prossimo 7 luglio, data in cui la televisione pubblica presenterà i palinsesti 2023/2024 dalla sede di Napoli, di cui ricorre il 60esimo anniversario quest’anno. Stando alle informazioni del portale, si tratterebbe di una fascia informativa in onda tutti i giorni, con un piglio “pop”, meno istituzionale e più dedicato alla vita di tutti i giorni, trasmessa nel day time.

Pare proprio che anche Filippo Facci, già firma di La Repubblica, Il Tempo e Il Riformista, a partire dalla prossima stagione televisiva dovrebbe entrare a far parte della squadra di Rai2. Per lui sarebbe pronta una fascia informativa quotidiana nel day time, dal piglio “pop” e un linguaggio accessibile a tutti. Facci nel corso di questi anni è stato spesso al centro delle polemiche per alcune sue esternazioni giudicate controverse dai più, e ha alle spalle anche una lunga collaborazione con le reti Mediaset, durata 10 anni. Confermatissimi, invece, Bruno Vespa con la sua striscia 5 minuti su Rai1 e Marco Damilano con la sua su Rai3.

Filippo Facci arriva a Rai2, per lui una striscia quotidiana

L’arrivo del giornalista Filippo Facci a Rai2 aggiunge un ulteriore tassello ai cambiamenti della nuova televisione pubblica, che il 7 luglio prossimo li renderà ufficiali durante la presentazione dei suoi palinsesti per la stagione 2023/2024. La firma di Il Riformista e Libero andrà così a rimpolpare ulteriormente il gruppo che si occuperà di allietare le giornate degli spettatori a partire dal prossimo settembre.

Per lui sarebbe pronta una striscia quotidiana di carattere informativo, in onda tra I fatti vostri, che il prossimo anno vedrà come padroni di casa Tiberio Timperi e Anna Falchi, e l’inizio del Tg2. Titolo provvisorio, I fatti del giorno. La durata sarà di cinque minuti e si baserà su contenuti più semplici e la vita di tutti i giorni, con un linguaggio controcorrente perfettamente in linea con la personalità del giornalista.

Rimangono invece confermati gli altri due appuntamenti di questo tipo, ovvero la striscia di Bruno Vespa su Rai1, 5 minuti, in onda subito dopo il Tg1 tutti i giorni. Inoltre Vespa continuerà ad essere il padrone di casa del suo talk Porta a porta, che andrà in onda tre volte alla settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Invariato anche il corrispettivo di Rai3, Il cavallo e la torre, con Marco Damilano, che verrà trasmesso in settimana, dal lunedì al venerdì dalle 20.40 alle 20.50, sempre nei 10 minuti precedenti alla messa in onda di Un posto al sole, uno dei programmi più seguiti della rete.

Serena Bortone, invece, emigrata da Rai1, si occuperà per il terzo canale di una striscia festiva, prima di competenza di Massimo Gramellini, che secondo indiscrezioni, dal prossimo anno dovrebbe passare a La7, dopo aver chiuso la sua esperienza nella televisione pubblica, per la quale seguiva la trasmissione di approfondimento legata ai fatti clou della settimana.