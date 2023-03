Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

By

Qualche giorno fa il cantautore romano, Eros Ramazzotti, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia di Dalila Gelsomino. I due sono sembrati affiatati, uscendo allo scoperto con un tenero bacio. Il settimanale Chi non si è lasciato sfuggire la nuova coppia e ha indagato di più sull‘identità della fiamma del celebre cantante.

Il cantautore presto diventerà nonno per la prima volta, alle spalle ha due matrimoni, il primo con Michele Hunziker e l’altro con Marica Pellegrinelli, giunto al capolinea nel 2019. Adesso, il cantautore di un’emozione per sempre è pronto per scrivere una nuova storia d’amore.

Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Sono usciti allo scoperto solamente la settimana scorsa. Una foto condivisa nel profilo Instagram del cantautore romano, una stories di soli 24 ore per attirare l’attenzione di milioni di fan. Due matrimoni alle spalle, tre figli e presto il primo nipotino in arrivo.

Eros Ramazzotti, dopo la rottura con Marica Pellegrinelli e la profonda amicizia ritrovata con Michelle Hunziker adesso è pronto per una nuova storia d’amore. Il settimanale Chi, infatti, lo ha paparazzato in compagnia di Dalila Gelsomino, 34 enne originaria di Milano, laureata laureata all’Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo.

Secondo il settimanale Chi, la nuova fiamma del cantautore ha un passato come modella, ha lavorato come pierre e organizzatrice di eventi, collaborando, quindi, dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Dove vive Dalila Gelsomino

Nel nuovo numero del settimanale Chi, il cantautore di una storia importante è stato sorpreso in compagnia della sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. Lei ha 25 anni meno di Eros Ramazzotti. Ex modella, dal 2016 vive in Messico, a Playa del Carmen, dove lavora presso un’agenzia immobiliare e dell’ospitalità.

Secondo i ben informati, il celebre cantante, nel mese di ottobre aveva raggiunto la sua nuova fiamma e in una recente intervista non ha nascosto il suo amore per il Messico:

“Appena posso vado. Quel modo di vivere vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Tutto è più vero e più positivo”.

Il loro amore va avanti da dicembre e solamente settimana scorsa Eros, che presto diventerà nonno, ha svelato la sua Dalila in maniera pubblica. Il cantante di una Terra Promessa sta attraversando un periodo sereno: la serenità ritrovata con le sue ex mogli, la famiglia che si allarga con l’arrivo del suo primo nipotino e un nuovo amore da scrivere.