Chi è Alessandro Egger: famiglia, film e fidanzata del modello italo-serbo

Vi ricordate tutti del bambino sulla confezione delle barrette kinder? Ecco com’è e chi è diventato.

Ha compiuto 31 anni ed è diventato un modello. È di origini italo-serbe ed è arrivato a collaborare con i grandi del mondo della moda come ad esempio Versace e Dolce & Gabbana.

Un giro nella vita privata del modello: famiglia e fidanzata

Nato a Belgrado in Serbia il 6 settembre 1991 sotto il segno zodiacale della vergine, parla molto bene sia l’inglese che l’olandese oltre che l’italiano e il serbo.

E’ attualmente modello e attore, pur avendo anche la passione per il calcio.

Alessandro è figlio della Gran Dama della Real casa Savoia, Cristina Vittoria Egger Bertotti.

Anche mamma Cristina è sempre stata una donna di successo e con i suoi bellissimi capelli biondi e i suoi fantastici occhi azzurri ha posato per i più grandi volti dell’alta moda.

Versace, Etro, Byblos sono solo alcune delle maison per le quali ha lavorato e collaborato tra Italia e Olanda.

Oltre al piccolo volto della Kinder, Cristina ha dato alla luce altri due figli ed è sempre stata una grande sostenitrice della sua amata famiglia sia in ambito privato e personale sia in ambito lavorativo.

Già in tenera età Alessandro si trasferì insieme alla sua famiglia a Como, luogo in cui resterà per gran parte del suo tempo fin quando poi non si trasferirà prima a Londra e poi a Milano. Città che Egger sceglie per far avverare il sogno della passerella.

Il papà è un grande imprenditore e la sorella è appassionata di arte infatti è attualmente una curatrice d’arte ed è felicemente fidanzata con un principe.

Alessandro Egger ha una fidanzata, anche lei modella. Si chiama Madalina Doroftei ed è rumena.

Il modello ha un profilo Instagram sul quale posta foto personali in compagnia di amici, fidanzata e famiglia ma anche scatti perlopiù artistici che lo ritraggono nelle vesti da super modello.

Gli esordi e la successiva notorietà

Il suo esordio avviene all’età di 13 anni diventando il volto della Kinder.

Perché si, è proprio lui il ‘bambino delle barrette kinder’.

Grazie a quella pubblicità Alessandro Egger acquista visibilità e si aggiudica, sempre grazie ad essa, ruoli in serie tv importanti come ad esempio, giusto per citarne qualcuna, ‘Un medico in famiglia’ o ‘The band’.

Attore e modello ha quindi partecipato anche a sfilate non poco importanti, lo vediamo sulla passerella di Versace e lo vediamo sfilare anche per Dolce & Gabbana.

Il modello nel 2017 ha anche preso parte ad un reality in compagnia di mamma Cristina, ‘Pechino Express’.

E lo vedremo presto come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ 2022 presentato da Milly Carlucci.

Prima di raggiungere tale notorietà però il nostro Egger ha lavorato come spazzino e commesso durante il suo periodo londinese e a 19 anni è stato il driver della cantante statunitense Gloria Gaynor, durante il tour italiano dell’artista.

Dopo queste esperienze diventa quindi modello e attore ma Alessandro è noto anche per alcuni video nei quali lo vediamo nei panni di drag queen.

In particolare ricordiamo il video girato in compagnia di Tommaso Zorzi in cui si trucca in versione femminile e drag.

Ovviamente tali contenuti sono subito diventati virali facendo accelerare il processo di crescita della sua popolarità e a tale proposito Egger stesso dichiara:

‘Mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità’.

Film di Alessandro Egger

Abbiamo già visto come la sua carriera sia sbocciata quando Egger era ancora in tenera età: volto dello spot pubblicitario della Kinder a soli 13 anni e solo poco tempo dopo è all’interno del cast di ‘Un medico in famiglia e ‘Shades of truth’.

Modello di dolce & gabbana e Versace e più recentemente lo vediamo nei panni di un personaggio secondario nel film ‘House of Gucci’ al fianco di lady Gaga e il coprotagonista Adam Driver.

Film tratto dalla vera storia di moda, crimine e avidità ‘House of Gucci’ ha senza dubbio dato il colpo finale alla sua notorietà, dandogli l’opportunità di recitare al fianco di Lady Gaga.

Proprio il modello durante un’intervista radiofonica sulle frequenze di RTL 102.5 ha svelato quanto sia stato emozionante ricevere la telefonata del regista Ridley Scott e quanto si sia sentito allo stesso tempo euforico ed incredulo per ciò che stava accadendo:

stava per entrare a far parte del cast di una pellicola internazionale con attori del calibro di Adam Driver e Lady Gaga.

Le doti da ballerino a Ballando con le stelle

Nel 2017 Egger esordisce nel mondo del reality tv con Pechino Express al fianco della madre, quest’anno lo vedremo per la prima volta tra i concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ e lo vedremo ballare insieme a Tove Villfor, insegnante di danza.