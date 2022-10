Carlo III, in cosa è laureato il Re d’Inghilterra? Un titolo importantissimo

Carlo III, sapete in che cosa si è laureato l’attuale Re d’Inghilterra? Il sovrano ha conseguito un titolo di studio importantissimo, non immaginereste mai quale.

Lo sapevate che l’attuale monarca inglese, Re Carlo III ha una laurea? Ebbene sì, proprio lui è andato all’università e ha conseguito questo titolo di studio.

Re Carlo III, il primo reale ad aver conseguito la laurea

Non sono passati nemmeno 30 giorni da quando Carlo III, salito al trono come King Charles, ha preso il comando del Regno Unito. L’eredità incombente lasciata nelle sue mani dalla Regina Elisabetta è sicuramente un fardello bello pesante di cui farsi carico.

A 73 anni, il consorte di Camilla Parker diventa sovrano di Inghilterra: ora tutto è nelle sue mani. Riuscirà a governare seguendo le orme della sua adorata madre? Nessuno mai, secondo i sudditi inglesi, potrà eguagliare l’operato di Queen Elizabeth che per 70 anni ha governato l’Inghilterra in maniera straordinaria.

Carlo è un uomo dalle mille risorse e dai lati nascosti ancora tutti da svelare che verranno sicuramente fuori ora che l’attenzione di tutto il mondo è su di lui. Vi sveliamo una piccola chicca: sapete che l’attuale monarca inglese è stato il primo reale ad aver conseguito una laurea?

Proprio così, Carlo è il primo della Royal Family ad aver frequentato l’università e ad aver ottenuto un importante titolo di studio. Vediamo quale.

In che cosa si è laureato il Re d’Inghilterra

L’attuale sovrano d’Inghilterra, Re Carlo III, è stato il primo reale, il primo membro della Royal Family ad aver frequentato l’università. Nel 1967 si è iscritto al Trinity College una delle più prestigiose scuole di Cambridge, dove si è laureato in antropologia, archeologia e storia.

Poi per un semestre ha studiato il Gallese presso l’University College of Wales in Aberystwyth per familiarizzare con la lingua di un regno, quello del Galles, che a metà degli anni settanta era intenzionato a ribellarsi al dominio della Regina Elisabetta provando a staccarsi dal Regno Unito per ottenere l’indipendenza e un proprio governo.

Vi sveliamo anche una curiosità, una simpatica leggenda che per anni ha fatto sorridere i sudditi del Regno Unito. Quando l’allora Principe Carlo frequentava le lezioni all’Università di Cambridge, era accompagnato dalla sua guardia del corpo personale che insieme a lui ha assistito a tutte le lezioni e a tutti gli esami.

Per un periodo è circolata voce che anche il bodyguard del sovrano avesse preso la sua stessa laurea. L’università di Cambridge ha sfatato però questa leggenda dichiarando che, sebbene la guardia del corpo avesse davvero assistito a tutte le lezioni e agli esami del Principe, in realtà non ha mai ottenuto il titolo di studio perché non ha sostenuto alcun esame.

Il Re Carlo, è il primo reale, lo abbiamo ricordato poc’anzi, ad aver ottenuto una laurea. La sua mamma, la Regina Elisabetta, per esempio, non ha frequentato nessun tipo di scuola. La compianta monarca ha sempre studiato in casa, ha avuto precettori di grande spessore culturale ma mai ha messo piede in una scuola pubblica o privata e nemmeno all’università.

Stesso discorso anche per il duca di Edimburgo, Filippo. Dunque, proprio con Carlo è iniziata l’abitudine per i reali inglesi di frequentare l’università e conseguire la laurea. Per esempio, il principe William ha frequentato il St. Andrews College e si è laureato in geografia.

Non ha seguito invece la strada del fratello e del padre, Harry, che ha scelto di non frequentare l’università e di non laurearsi. Il marito di Meghan Markle ha frequentato il prima la Wetherby School poi la Ludgrove School, preferendo poi arruolarsi alla Royal Military Academy Sandhurst.