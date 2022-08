“Che succede?” Ecco Andrea Rombolà, una vita tra i Vip!

“Penso e spero che sarà fondamentale. Stefano (Sensi ndr) è un giocatore straordinario che potrà essere la rivelazione di questa Serie A grazie alla sua immensa classe e ad una visione di gioco che pochi hanno.”

“Rombo” si è detto entusiasta del mercato del Monza prevedendo una grande stagione per i lombardi, squadra nel cuore del Tour Manager di Irama.



“Sicuramente il Monza. La società sta facendo un grandissimo lavoro ed è andata a rinforzare con intelligenza tutti i reparti andando ad aggiungere grande qualità alla rosa. Credo che il Monza abbia tutte le carte in regola per dare fastidio alle big del calcio italiano.”

Nelle ultime settimane si parla molto di un possibile acquisto del Monza di Mauro Icardi, ipotesi che crea ancor più entusiasmo tra i tifosi che sognano un grande attaccante per completare la rosa.

“Sognare non costa nulla, Inutile dire come Icardi sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato straordinario. Il problema credo sia l’ingaggio, vedremo se l’argentino sarà disposto ad abbassare notevolmente le sue pretese.”

Rombolà, una vita in Tour!

Un’estate tormentata per Andrea Rombolà che girando l’Italia per i tanti eventi della tournée di Irama, cantante del quale è Tour Manager ormai da cinque anni.