“Che schifo”, naufrago perde il controllo all’Isola dei famosi: lo fa senza vergogna davanti a tutti | VIDEO

L’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli ma alcuni concorrenti sembrano essere incontenibili. Vediamo cosa ha fatto un naufrago.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è ormai soltanto una volta alla settimana e non più due.

L’isola dei famosi dove tutto può cambiare

Il reality show in diretta dall’Honduras, l’Isola dei Famosi, si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno. I concorrenti, però, hanno avuto e hanno non poche difficoltà. La maggior parte sono legate alla fame. Altre, invece, si ricollegano a liti tra concorrenti.

Le ultime vicende hanno interessato Nick dei Cugini di Campagna, contro cui si sono schierati sia Vaporidis che Tavassi.

Le naufraghe, però, sembrano accusare un concorrente di essere stato poco galante e di non aver saputo giocare bene durante l’Isola dei Famosi. Vediamo a chi fanno riferimento.

Il gesto tutt’altro che galante

Mercedesz Henger, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis si sono ritrovate a chiacchierare e a commentare un gesto messo in atto da Gennaro Auletto. Il modello, che è stato eliminato nel corso della 23 esima puntata, secondo loro non si è distinto per la sua galanteria o intelligenza.

Tutti i concorrenti sono allo stremo delle forze, con razioni scarne di riso e scarso pesce pescato. Qualcuno, però, più di altri, mostra la necessità ed il desiderio di nutrirsi prima di altri.

Tra questi, spicca proprio Gennaro che, durante il razionamento del riso, è passato davanti a tutti, anche alle donne. Anche se si era detto che dovevano essere servite prima le donne, lui non se n’è curato e si è accaparrato la sua razione senza pensarci su.

“Tutti hanno detto prima le donne, lui si è messo davanti. Gennaro mi aveva sorpassato e lui che mi risponde “eh ma io ero già qui”, no perché io invece dove ero? Non è una cosa obbligatorio, ma un minimo di galanteria. È una questione di educazione”.

Ha raccontato Mercedesz Henger in favor di telecamere. Estefania Bernal ha rincarato la dose durante la conversazione sostenendo che, in realtà, il modello partenopeo, forse non ci arriva proprio. Auletta, del resto, non ha convinto nemmeno il pubblico.

Intanto, poco prima di lasciare la playa, Gennaro ha dato il bacio di Giuda proprio a Mercedes rivelando che con lei ha avuto molti battibecchi.

Benché sia arrivato a Playa Sgamadissima, non ha vinto il televoto flash facendo sì che Pamela Petrarolo trascorra la terza settimana di fila in solitaria.